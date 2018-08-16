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Выручка «Мегафона» во II квартале оказалась лучше прогнозов

Во II квартале 2018 г. выручка «Мегафона» выросла год к году на 5,1% до 81,94 млрд руб., говорится в отчетности оператора. Результат оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост выручки до 80,5 млрд руб., отмечает «Интерфакс».

OIBDA вырос на 5,4% до 32,26 млрд руб., чистая прибыль – на 11,5% до 6,15 млн руб. У оператора растет передача данных – средний трафик на абонента вырос на 45,6% до 8,7 Гб, что оператор объясняет ростом проникновения смартфонов и тарифной линейкой «Включайся», нацеленных на потребление услуг передачи данных.

На услугах от мобильной связи «Мегафон» заработал 68,3 млрд руб., что на 4,6% больше итога прошлого года. А дополнительные услуги (например, финансовые, «Мегафон.ТВ») выросли на 13,5% – но абсолютные показатели «Мегафон» не раскрывает. Росту выручки от «Мегафон.ТВ» помог и чемпионат мира по футболу, во время которого потребление трафика по этой услуге в среднем увеличилось в пять раз, сообщает оператор.

Число абонентов оператора выросло на 0,1% до 77,5 млн человек. Это разовый эффект от покупки sim-карт болельщиками, приехавшими на ЧМ-2018.

CAPEX оператора во II квартале вырос на 23,5% до 16,2 млрд руб., что «Мегафон» объясняет расходами на исполнение закона Яровой и вложениями в разворачивание сетей LTE и LTE-Advanced.

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