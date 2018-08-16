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Выручка «Мегафона» во II квартале оказалась лучше прогнозов

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Во II квартале 2018 г. выручка «Мегафона» выросла год к году на 5,1% до 81,94 млрд руб., говорится в отчетности оператора. Результат оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост выручки до 80,5 млрд руб., отмечает «Интерфакс».

OIBDA вырос на 5,4% до 32,26 млрд руб., чистая прибыль – на 11,5% до 6,15 млн руб. У оператора растет передача данных – средний трафик на абонента вырос на 45,6% до 8,7 Гб, что оператор объясняет ростом проникновения смартфонов и тарифной линейкой «Включайся», нацеленных на потребление услуг передачи данных.

На услугах от мобильной связи «Мегафон» заработал 68,3 млрд руб., что на 4,6% больше итога прошлого года. А дополнительные услуги (например, финансовые, «Мегафон.ТВ») выросли на 13,5% – но абсолютные показатели «Мегафон» не раскрывает. Росту выручки от «Мегафон.ТВ» помог и чемпионат мира по футболу, во время которого потребление трафика по этой услуге в среднем увеличилось в пять раз, сообщает оператор.

Число абонентов оператора выросло на 0,1% до 77,5 млн человек. Это разовый эффект от покупки sim-карт болельщиками, приехавшими на ЧМ-2018.

CAPEX оператора во II квартале вырос на 23,5% до 16,2 млрд руб., что «Мегафон» объясняет расходами на исполнение закона Яровой и вложениями в разворачивание сетей LTE и LTE-Advanced.

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Политика
Новости

СМИ узнали о решении Трампа ослабить ограничения на применение кибератак

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Президент США Дональд Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников издания, решение Трампа означает ослабление ограничений на кибератаки. Издание не уточняет, были ли утверждены новые правила взамен отмененных. Источники газеты отказались комментировать эту информацию, сославшись на ее секретность.

Издание указывает, что отмена директивы поможет предотвратить иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Источник газеты из американской администрации назвал его «наступательным шагом вперед».

В 2012 г. администрация Барака Обамы подготовила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Документ регулировал деятельность американских ведомств при применении кибератак в отношении врагов страны. Газета напоминает, что содержание документа не раскрывалось до тех пор, пока в 2013 г, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не опубликовал секретные данные о работе спецслужб США и Великобритании.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Политика
Новости

Сенаторы США призвали ООН расследовать убийство российских журналистов в Африке

Ведомости
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Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий Марко Рубио и Крис Кунс направили письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу, в котором призвали задействовать механизмы организации для объективного расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Текст обращения опубликован на сайте Кунса.

Сенаторы отмечают, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев расследовали в ЦАР «деятельность частной российской группы наемников Вагнера, силы которой были также развернуты в Сирии и на Украине, и которая, как сообщается, связана с Евгением Пригожиным, магнатом из сферы общественного питания, близким к [президенту] Владимиру Путину».

Журналисты работали над документальным фильмом для независимого медиа-проекта противника Путина Михаила Ходорковского, указывают парламентарии. Хотя обстоятельства произошедшего в ЦАР все еще неясны, российские государственные СМИ быстро связали убийство журналистов с ограблением, пишут сенаторы.

Рубио и Кунс обращают внимание, что убийство произошло на фоне расширения присутствия российских сил в ЦАР – с одобрения ООН Россия поставляла в эту страну оружие и боеприпасы, а также командировала военных инструкторов.

Джемаль, Радченко и Расторгуев погибли 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги. Российское министерство иностранных дел в начале августа сообщило, что «первые результаты следственных действий в ЦАР свидетельствуют: россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты». Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что к расследованию убийства подключилась миссия ООН, она выделила четырех экспертов.

Финансы
Новости

Россия прекратила снижать вложения в госдолг США

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Вложения России в казначейские обязательства минфина США в июне не изменились по сравнению с маем, оставшись на уровне 11-летнего минимума, свидетельствуют данные американского ведомства.

На конец июня России принадлежали гособлигации США на $14,91 млрд, из которых на долгосрочные бумаги приходилось $9,1 млрд, на краткосрочные – $5,8 млрд.

Два предыдущих месяца Россия резко сокращала инвестиции в американский госдолг. В апреле на фоне введения антироссийских санкций вложения в бумаги минфина США упали вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае – в три раза, до $14,9 млрд. После этого Россия выбыла из списка 33 стран - крупнейших держателей госдолга США.

Максимум вложений России в госдолг США – $176,3 млрд – пришелся на октябрь 2010 г., в 2013 г. они превышали $150 млрд, но после украинского конфликта и введения санкций стали сокращаться.

Турция на фоне обострения отношений с США также продолжила сокращать вложения в американский госдолг, уменьшив их до $28,8 млрд. В ноябре прошлого года Турция владела гособлигациями США на $61,2 млрд.

Самыми крупными держателями американских долговых обязательств являются Китай ($1179 млрд) и Япония ($1030 млрд), затем с большим отрывом идут Бразилия ($300 млрд) и Ирландия ($299,6 млрд).

 

Бизнес
Новости

Amazon может купить сеть кинотеатров

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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon задумался о покупке сети кинотеатров Landmark Theatres. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, компания соперничает с другими потенциальными покупателями сети у компании Wagner/Cuban Cos., принадлежащей бизнесменам Марку Кьюбану и Тодду Вагнеру. Об этом агентству рассказали источники, попросившие не называть их имен. Владельцы сети, как выяснил Bloomberg, консультируются в рамках переговоров о возможной сделке с инвестбанком Stephens.

Окончательных решений о сделке пока нет, переговоры все еще могут завершиться ничем, подчеркивают источники агентства. Покупка кинотеатров могла бы дополнить бизнес Amazon, состоящий в том числе из киностудии, телевизионной студии и музыкального сервиса, пишет Bloomberg.

Amazon отказался комментировать Bloomberg информацию о возможной сделке. Комментарии Landmark Theatres получить не удалось. Ранее газета The Los Angeles Times писала, что переговоры с сетью кинотеатров уже вел онлайн-видеосервис Netflix, но в последний момент компания отложила обсуждение из-за слишком высокой цены.

Сеть кинотеатров Landmark Theatres ориентируется на показ независимого зарубежного кино. Она была основана в 1974 г. Сегодня бизнес включает более 50 кинотеатров, расположенных в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Всего компании принадлежит около 250 экранов на 27 рынках.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Технологии
Новости

«Акадо» планирует выйти на рынок мобильной связи

Ведомости
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Подконтрольный структурам Виктора Вексельберга интернет-провайдер «Акадо» до конца 2018 г. запустит проект по оказанию услуг мобильной связи под собственным брендом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова президента ГК «Акадо» Сергея Назарова.

«Акадо» будет работать по модели виртуального оператора. Тарифы могут быть представлены уже в сентябре. Услуги будут предлагаться действующим абонентам, в том числе чтобы предотвратить их отток. «Мы видим, что абоненты, которые получают комплекс качественных услуг — телевидение, интернет и мобильную связь, менее восприимчивы к оттоку», - отмечает Назаров. Также создание виртуального оператора позволит развивать корпоративные проекты в сфере интернета вещей и межмашинного взаимодействия.

Создание мобильного оператора будет тестироваться до конца года, а в 2019 г. компания рассчитывает подключить несколько тысяч абонентов. Собеседник издания на рынке связи уточнил, что виртуальный оператор «Акадо» будет работать в сети Tele2 с использованием платформы ООО «ТВЕ-тeлеком». Представитель Tele2 подтвердил информацию.

Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об идее Гордеева создать нацпроект по развитию сельских территорий

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Вице-премьер по экологии, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать новый нацпроект в дополнение к 12 существующим – «Развитие сельских территорий». Об этом пишет «Коммерсантъ», пересказывающий основные идеи чиновника.

Обращение Гордеева к президенту было направлено 3 августа, 8 августа оно было рассмотрено. Путин, по информации издания, дал указание своему помощнику Андрею Белоусову проработать идею и доложить выводы. О дальнейшем движении документа ничего не известно. Издание отмечает, что в экономических министерствах с ней еще не знакомы.

Создать новый нацпроект, который, как и уже одобренные 12, финансировался бы в приоритетном порядке из федерального бюджета, Гордеев предлагает через дополнение майского указа Путина. Вице-премьер указывает на «мощный производственный, природный, демографический и культурный потенциал» сельских территорий, которые «обеспечивают территориальную целостность» России, высокий уровень безработицы и неблагоустроенность жилого фонда. Все это может привести к «замиранию» развития «обширных территорий РФ», отмечает Гордеев.

Издание указывает на сложности лоббирования этой инициативы. Базовые параметры бюджета на 2019 г. уже сверстаны, в большинстве нацпроектов развитию сельских территорий и так уделяется большое значение, включая отдельные федеральные программы. Отсутствие аграрного нацпроекта может указывать на то, что в Белом доме хотели бы «собрать урожай» с инвестиций 2007-2015 гг. Кроме того, в основе принятых нацпроектов лежит программа ЦСР, одной из идеологем которой является использование процесса урбанизации и поддержка роста агломераций для роста ВВП.

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Политика
Новости

Россия выступит против полного запрета «роботов-убийц»

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Переговоры группы правительственных экспертов более 80 стран о возможности запрета «роботов-убийц» – смертоносных автономных систем вооружений (САС) – пройдут под эгидой ООН в Женеве 27–31 августа. Инициативу об их полном запрете сейчас поддерживают 26 стран, включая Австрию, Аргентину, Бразилию, Боливию и Ватикан. Россия, новейшие вооружения которой планируется наделять элементами искусственного интеллекта, не готова поддержать их полный запрет, пишет «Коммерсантъ».

В конце 2017 г. 123 государства одобрили идею официально наделить группу дискуссионным мандатом, что открыло бы путь к выработке конвенции ООН о запрещении САС. Эта тема будет обсуждаться на ближайшей встрече. Россия выступает против наделения группы правительственных экспертов переговорным мандатом. Собеседник издания в российском МИДе пояснил, что «речь идет о технике, не имеющей пока реально действующих образцов», а потому представление о ней «весьма поверхностное и умозрительное». Он отметил проблемы даже на этапе формулировки самого определения смертоносных систем, указал на «сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем», а также отметил, что и действующих положений международного гуманитарного права вполне достаточно.

Дискуссия о возможном запрете САС ведется на площадке Конвенции о негуманном оружии, в рамках которой в свое время были сформулированы запреты кассетных боеприпасов, напалма, ослепляющих лазеров и противопехотных мин.

Альтернативой полному запрету САС могла бы стать идея принятия в ООН политической декларации, провозглашающей важность сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений. С такой инициативой выступили Германия и Франция. Россия готова «включиться в работу» по составлению текста и считает, что принятие декларации было бы «полезным итогом» деятельности группы правительственных экспертов.

Глобальный рынок технологий искусственного интеллекта, по оценкам исследовательской компании MarketsandMarkets, составляет $6,26 млрд, а к 2025 г. может вырасти до $18,82 млрд. В этой сфере Россия уступает лидерство США и Китаю. Лидерами рынка являются американские Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman.

Новое оружие, которое показал Путин

Выбор редактора
Экономика
Новости

Министерства оценят идею изъять у бизнеса сверхдоходы к 17 августа

Ведомости
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Общая позиция правительства по инициативе помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у металлургических и химических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов будет сформирована к 17 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три источника в отрасли.

Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды направят свои отзывы «к вечеру четверга» в Минфин. Там будет сформировано «общее видение вопроса». Пока не ясно, ограничатся ли чиновники рассмотрением идеи об изъятии дополнительных доходов через налоги или предложат другие механизмы, отмечает агентство. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не планирует изымать у бизнеса часть доходов.

Руководитель Минфина планировал подготовить свой доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний из-за внешней конъюнктуры и валютного курса с учетом мнений самих компаний и экспертов.

Об инициативе Белоусова, изложенной в письме президенту Владимиру Путину, об изъятии у 14 горнодобывающих, металлургических и химических компаний 513,7 руб. сверхдоходов стало известно 9 августа. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин согласился с предложением проработать эту идею. «Список Белоусова» предлагает дополнительно увеличить налоговую нагрузку на компании и получить за счет этого 114,2 млрд руб. от «Норникеля», 67,28 млрд руб. - от «Алросы», 65,23 млрд руб. - у «Сибура». Вырученные средства Белоусов предложил направить на реализацию майского указа Путина.

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов — и роста мировых цен на их продукцию», — объяснял Белоусов «Ведомостям».

В течение следующего дня капитализация девяти публичных компаний из списка, по расчетам «Ведомостей», упала почти на 392 млрд руб. ($5,9 млрд).

РСПП резко раскритиковал инициативу помощника президента. Ее реализация может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка до 3 трлн руб., говорилось в письме союза на имя Путина, отправленном 13 августа.

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Технологии
Новости

Сотрудникам российского Forbes начали выплачивать зарплату за июль

Ведомости
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Сотрудникам российского Forbes начали выплачивать зарплату за июль. Об этом «Интерфаксу» рассказал шеф-редактор издания Николай Мазурин. «Я зарплату за июль получил, но знаю, что еще несколько ключевых сотрудников пока не получили», - рассказал он.

По его словам, смс-оповещение о переводе денег пришло около восьми часов вечера. Мазурин также добавил, что сегодня был подписан и сдан сентябрьский номер журнала. Сотрудники, которые уже получили зарплату, должны будут в четверг, 16 августа, выйти на работу в редакцию. Неявка в этот день на работу будет засчитана как прогул.

Директор по связям с общественностью издательского дома ACMG, издающего журнал, Дмитрий Озман подтвердил агентству информацию о переводе сотрудникам издания зарплаты. По его словам, некоторым сотрудникам зарплата «уже пришла». «Зарплаты начали выплачивать еще в районе 16.00-17.00», - отметил он.

Источники «Интерфакса» в редакции сообщили, что в среду не все журналисты Forbes вышли на работу. Из приблизительно 35 пишущих журналистов на работу не явились чуть менее 20 человек, отметили они. Материалы, несмотря на отставание от графика, были ранее сданы.

Во вторник, 14 августа, три сотрудника редакции издания рассказали «Ведомостям», что многие журналисты Forbes перестанут выходить на работу, если не получат зарплату. О своем намерении они письменно предупредили владельца издательского дома ACMG (издает журналы Forbes, L’Officiel, SNC, Numero и др.) Александра Федотова еще 10 августа. В уведомлении на имя Федотова они сослались на ст. 142 Трудового кодекса (в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней работник имеет право, письменно известив работодателя, не выходить на работу до выплаты зарплаты).

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Финансы
Новости

Трейдер Barclays потерял $19 млн на турецких облигациях

Ведомости
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Старший кредитный трейдер Barclays в Лондоне Толга Кирбай за последние несколько дней потерял около 15 млн фунтов стерлингов (около $19 млн) на турецких облигациях, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Трейдер допустил ошибку по ставке облигаций. Неясно, были ли хеджированы позиции и возместил ли трейдер убытки, отмечает агентство.

По словам источников, Barclays ежегодно получает доход в размере до $100 млн, торгуя корпоративными облигациями развивающихся рынков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Несмотря на то что курс лиры отчасти восстановился, Barclays придерживается сравнительно скромной политики торговли турецкими бумагами.

Представитель Barclays заявил, что кредитный бизнес банковской группы диверсифицирован, все торговые позиции хеджируются. Торговые операции с турецкими бумагами «представляют собой очень небольшую часть от нашего общего кредитного бизнеса», пояснил он.

Кирбай перешел в Barclays в начале 2018 г. из французского BNP Paribas SA. По словам одного из источников, он специализируется на торгах турецкими бумагами и суверенными евробондами.

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Политика
Новости

В Лигурии на год ввели режим ЧС после обрушения моста

Ведомости
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении в регионе Лигурия режима чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста недалеко от портового города Генуи, передает информагентство ANSA. По его словам, из национального чрезвычайного фонда на ликвидацию последствий будет выделено 5 млн евро.

Конте рассказал, что о введении режима ЧС попросил губернатор региона Джованни Тоти. «Мы согласились на его просьбу объявить чрезвычайное положение в Лигурии на 12 месяцев из-за событий вчерашнего дня», - сказал премьер на пресс-конференции по итогам экстренного заседания кабинета министров. «Это неприемлемая трагедия, которая не должна была произойти в современном обществе. Правительство сделает все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», - передает слова Конте ВВС.

Участок автомобильного моста протяженностью 200 м обрушился на подъезде к портовому городу днем 14 августа. По последним официальным данным, погибли не менее 39 человек. В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться. Во время ЧП на мосту находились 35 автомобилей. Местные власти считают, что причиной обрушения мостового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.

В Италии обрушился автомобильный мост

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