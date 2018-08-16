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Сотрудники Google потребовали от руководства рассекретить проект для Китая

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Сотрудники Google потребовали от компании раскрыть информацию о создаваемом для китайских пользователей поисковике Dragonfly со встроенным цензурированием. Около 1000 специалистов американской корпорации поставили подписи под письмом, направленном руководству Google, пишет The New York Times.

В письме, копия которого имеется в распоряжении издания, говорится о необходимости предоставить сотрудникам больше информации о проекте для того, чтобы они могли понять этические последствия своей работы. В документе также отмечается, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». «Мы остро нуждаемся в <...> приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что они разрабатывают», – говорится в письме.

Как отмечают источники The New York Times, сотрудники компании не имеют права публично выступать с критикой деятельности Google. Поэтому письмо для подписания распространялось по внутренним системам связи Google.

Нежелание сотрудников разрабатывать подчиняющийся правилам цензуры поисковик может стать препятствием для возвращения Google в Китай через восемь лет после того, как компания публично ушла с китайского рынка в знак протеста против цензуры со стороны правительства, отмечает издание.

В апреле сотрудники Google выступили против участия компании в программе Пентагона, предполагающей разработку искусственного интеллекта для улучшения вооружения. В июне руководство Google официально объявило об отказе от сотрудничества с Пентагоном по данной программе.

В письме также содержится призыв к руководству Google разрешить сотрудникам проводить этические обзоры продуктов компании, привлекать сторонних специалистов для этической оценки спорных проектов.

В Google отказались комментировать письмо. По информации издания, сотрудники обсудят с руководством проект Dragonfly на ближайшем еженедельном собрании.

Ранее The New York Times и другие СМИ писали, что Google работает над созданием поисковой системы, предназначенной исключительно для Китая. Создаваемый поисковик позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий китайское законодательство. В черный список будут попадать запросы о правах человека, религии, демократии, протестах. Помимо этого поисковик не будет выдавать ссылки на запрещенные сайты.

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Политика
Новости

МИД назвал новые санкции США попыткой «наказать» Россию за позицию по КНДР

Ведомости
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Министерство иностранных дел России (МИД) считает санкции США, введенные в отношении приморской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова, попыткой Вашингтона наказать страну за «принципиальную позицию по северокорейскому сюжету». Об этом говорится на сайте российского МИДа.

«В Вашингтоне не потрудились предоставить какие-либо доказательства или хотя бы прокомментировать мотивы своего решения», – отмечается в сообщении ведомства.

В российском МИДе отметили, что санкции введены в тот момент, когда решение задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в совместной международной работе. Деструктивная тактика США может подорвать достигнутые в направлении урегулирования договоренности. «В Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян», – утверждает МИД.

США в среду, 15 августа, включили российские банки в санкционный список из-за сотрудничества с КНДР. В SDN-список внесены московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также «Профинет» и ее гендиректор Колчанов. В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), были включены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк. Также в этот список включены Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк»), московский Индустриальный сберегательный банк, вологодский банк «Северный кредит».

В отношении всех вышеперечисленных банков США ранее уже вводили санкции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма.

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Политика
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Новый генсекретарь Amnesty International назвал проблемой президентство Трампа

Ведомости
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Новый генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Куми Найду считает, что из-за действий президента США Дональда Трампа был сделан «шаг назад» в части прав человека. Об этом Найду рассказал в интервью Associated Press.

«Президентство Дональда Трампа является серьезной проблемой для людей США и людей в мире», – заявил Найду. По его словам, психологический ущерб от политики Трампа разделения семей на границах может быть продолжительным. Это «одно из худших зверств», наблюдаемых за долгое время, сказал Найду.

С середины апреля прибывающих нелегальных мигрантов из Мексики власти США начали разделять с детьми. Министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой толерантности» к тем, кто нарушает границу. Мигрантов в обязательном порядке стали заключать под стражу и привлекать к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Их детей же отправляли в специальные центры содержания.

Такие действия американских властей вызвали много критики. Это «бессовестная» практика, сказал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. В июне Трамп пообещал подписать указ об отмене разделения нелегальных мигрантов с их детьми.

Как во Франции ликвидируют «Джунгли» мигрантов

Бизнес
Новости

«Алроса» продаст на аукционе 202 крупных алмаза

Ведомости
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«Алроса» проведет в Израиле аукцион по продаже алмазов массой более 10,8 карата. Аукцион будет проходить с 19 августа по 6 сентября. Всего компания выставит на продажу 202 алмаза ювелирного качества суммарной массой 3165 карат. Об этом говорится в сообщении компании.

Более 100 компаний из Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга и России приглашены на аукцион.

«Конец летнего сезона – традиционно удачное время для торгов: спрос на алмазное сырье оживает, в том числе в Израиле, где наш товар всегда востребован, а большинство местных компаний специализируются именно на крупноразмерном сырье», – приводятся в сообщении слова члена правления «Алросы», директора филиала «Единая сбытовая организация» компании Евгения Агуреева. По его словам, компания учла все факторы, пересмотрела план, увеличила число камней, выставляемых на аукцион. «Мы рассчитываем на хороший спрос и положительные результаты торгов», – сказал он.

Крупные алмазы весом более 10,8 карата в соответствии с законодательством России могут реализовываться только посредством аукционов. В ноябре компания собирается провести еще один аукцион в израильском Рамат-Гане.

Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»

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Политика
Новости

Суд отпустил фигурантку дела «Нового величия» Дубовик под домашний арест

Ведомости
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Дорогомиловский суд Москвы принял решение перевести из СИЗО под домашний арест фигурантку уголовного дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» – 19-летнюю Марию Дубовик, передает «Интерфакс». В четверг днем суд рассмотрел аналогичное ходатайство в отношении другой фигурантки дела – 18-летней Анны Павликовой.

В среду, 15 августа, в суд от следователя поступили ходатайства о переводе девушек из изолятора под домашний арест. Такое решение было принято «с учетом данных о личностях и отсутствия оснований» для содержания девушек под стражей, объяснял Следственный комитет. Прокуратура не возражала о переводе Дубовик и Павликовой под домашний арест.

Обе девушки содержались в СИЗО с марта. На момент ареста Павликовой еще не исполнилось 18 лет. В мае Дорогомиловский суд Москвы оставил обеих девушек под стражей до середины сентября. Тогда следствие выступило против их перевода под домашний арест. В СИЗО состояние здоровья обвиняемых ухудшилось: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик обнаружили опухоль неясного происхождения, ранее говорил адвокат. В свою очередь ФСИН считает их состояние удовлетворительным для нахождения в СИЗО.

Следствие сочло возможным изменить меру пресечения девушкам за несколько часов до начала в Москве «Марша матерей». Не согласованная с мэрией акция в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия» прошла 15 августа. По информации столичной полиции, на акцию пришли около 200 человек. Никто из участников «Марша матерей» задержан не был.

В Москве под проливным дождем прошел «Марш матерей». Фоторепортаж

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Стиль жизни
Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Ведомости
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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, в который вошло десять человек. По данным издания, суммарно за год они заработали $186 млн. Это больше на 16% показателя прошлого года.

Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон с доходом в $40,5 млн. Она увеличила свое состояние благодаря роли Черной вдовы в фильмах «Мстителей» Marvel. Следом за ней идет Анджелина Джоли, которая заработала $28 млн во многом благодаря полученному авансу за съемки в продолжении «Малефисенты». Третье место у Дженифер Энистон с доходом в $19,5 млн. Она известна благодаря роли в сериале «Друзья», что до сих пор продолжает приносить ей деньги, отмечает Forbes. Доход Энистон будет расти, потому что скоро она начнет сниматься в сериале Apple с Риз Уизерспун, которая занимает пятую строчку рейтинга ($16,5 млн). За каждый эпизод актрисы будут получать примерно $1,25 млн, добавляет Forbes.

Четвертую строчку списка самых высокооплачиваемых актрис мира занимает Дженнифер Лоуренс ($18 млн). Деньги ей принесли два последних фильма – «Красный воробей» и «Мама!», а также контракт c Dior.

На шестом месте Мила Кунис с доходом в $16 млн, следом идет Джулия Робертс, которая заработала $13 млн. На восьмой строчке рейтинга Кейт Бланшетт ($12,5 млн), на девятой – Мелисса Маккарти ($12 млн), а на десятой – Галь Гадот ($10 млн).

В прошлом году рейтинг Forbes возглавляла Эмма Стоун с годовым доходом в $26 млн. В этом году она не вошла в рейтинг, как и Эмма Уотсон, Шарлиз Терон и Эми Адамс. Каждая из них за прошедшие 12 месяцев заработала менее $10 млн, объясняет издание.

Forbes оценивал доход актрис с 1 июня 2017 до 1 июня 2018 г. Все суммы в рейтинге представлены до вычета налогов. Кроме того, не учитывались расходы актрис на своих агентов, менеджеров и адвокатов. Оценки доходов основаны на данных Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с представителями отрасли.

Политика
Новости

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает белорусское информагентство «БелТА».

В соответствии с указом награда присвоена за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечней.

Кадыров приезжал в Минск в сентябре прошлого года. После встречи с белорусским лидером он посетил Минский автозавод, возложил венок к монументу Победы. «Состоялась очень теплая и дружеская встреча... с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать», — отмечал Кадыров в Instagram. По его словам, такими направлениями являются промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Лукашенко дал высокую оценку успехам в восстановлении и развитии Чечни, говорил Кадыров.

В июне в Чечню приезжал старший сын Лукашенко Виктор. Вместе с Кадыровым он посетил Российский университет спецназа, сообщало белорусское интернет-издание TUT.by.

В Белоруссии орден Дружбы народов является высшей государственной наградой, которая вручается иностранным гражданам.

Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения

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Технологии
Новости

Разработчик китайского браузера Redcore признался в копировании Google Chrome

Ведомости
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Китайский стартап Redcore, привлекший $60 млн инвестиций на создание одноименного интернет-браузера, использовал при его разработке файлы Google Chrome, пишет газета Financial Times. Пользователи, изучившие установочные файлы браузера, обнаружили, что среди них есть файл «chrome.exe», а также другие файлы с логотипами Google Chrome, уточняет издание.

Financial Times проверила информацию китайских пользователей и установила, что Redcore использует компоненты из 49-ой версии Google Chrome.

Представители стартапа признали, что использовали открытый исходный код из Chrome. Однако разработчики внесли в него существенные изменения. «В Redcore есть Chrome [элементы]», - признала сооснователь стартапа Гао Цзин, отказавшись назвать разработку браузера плагиатом. По ее словам, созданный браузер удовлетворяет нужды китайских пользователей. Браузер уже используется госсоветом Китая, космическим агентством страны, китайскими госкомпаниями, такими как PetroChina, уточнили в Redcore.

«Каково ваше так называемое саморазвивающееся ядро браузера? Если это считать инновацией, то в Китае уже есть множество инновационных браузеров», - прокомментировал ситуацию пользователь китайского микроблога Weibo.

О создании браузера Redcore объявила 15 августа. По мнению компании, «единственный в мире полностью китайский браузер» поможет «положить конец монополии США».

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Политика
Новости

Лидера протестов в Волоколамске заподозрили в попытке скрыть двойное гражданство

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске Артема Любимова из-за получения гражданства США. Об этом сообщил The Village со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела и подтвердил «Ведомостям» сам Любимов.

По версии следствия, активист вовремя не уведомил МВД о получении второго гражданства. В отношении него возбуждено дело по ст. 330.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или обязательных работ.

По словам Любимова, у него нет и никогда не было второго гражданства. «В США я ездил по визе, сказал он корреспонденту "Ведомостей". О том, что, по мнению посольства США, я являюсь гражданином этой страны, я узнал только вчера. Сейчас мы разбираемся с этой ситуацией».

Любимов — активист из подмосковного Волоколамска, где жители уже больше года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В марте чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе в городе. В результате жителям удалось добиться закрытия свалки «Ядрово», но в короткие сроки власти рядом открыли новый мусорный полигон.

Подмосковье против мусора

Политика
Новости

Мосгорсуд отказался снять Балакина с выборов мэра Москвы

Ведомости
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Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии с выборов его конкурента - депутата Мосгордумы, основателя строительной компании СУ-155 Михаила Балакина (выдвинут партией «Союз горожан»), передает «Интерфакс».

Дегтярев 15 августа подал иск в Мосгорсуд. Он требовал признать «незаконным решение Мосгоризбиркома и провести повторную проверку подписей за кандидата Балакина», уточнили в пресс-службе суда.

По словам Дегтярева, отмены регистрации Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского. «В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР. Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником», - говорил ранее Дегтярев. По его словам, Балакин «утерял связь с партией» после выборов 2014 г. По мнению Дегтярева, «политическое мошенничество» заключалось в том, что Балакин избрался в Мосгордуму от ЛДПР, а выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии «Союз горожан». Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, пояснял кандидат от ЛДПР.

«Дегтярев настолько боится конкуренции, что всеми силами пытается снять меня с дистанции», – так Балакин комментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

Мосгоризбирком 12 июля отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако 23 июля Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов. Два источника «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его предвыборной раскрутки, так как у него недостаточная известность.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.

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Политика
Новости

Суд арестовал мэра Оренбурга

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Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова. Об этом говорится в канале Следственного комитета в TamTam. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Арапова 14 августа. Эпизод преступной деятельности мэра был выявлен во время расследования уголовного дела, возбужденного против заместителя главы города Геннадия Борисова. Следственный комитет ранее объединил уголовные дела, возбужденные против чиновников, в одно производство.

По версии следствия, Борисов по предварительному сговору с Араповым 19 мая получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги мэр обещал осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма – Борисову.

Во время обыска в служебном кабинете мэра были обнаружены 4,2 млн руб. Следствие пытается установить происхождение денег.

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Политика
Новости

Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках россиян в день выборов

Ведомости
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Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», сказала Тюрина.

У территориальных избирательных комиссий нет таких полномочий, отметила пресс-секретарь. Кроме того, согласно закону «О персональных данных» передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия.

В единый день голосования 9 сентября в регионах пройдут выборы высших должностных лиц, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов России. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

На выборах 22 глав субъектов выдвинулись 172 кандидата от 35 партий, подсчитали аналитики «Голоса». При этом пройти регистрацию смогли только 104 кандидата. Больше всех представителей выдвинула ЛДПР — 21 человека. «Единая Россия» номинировала кандидатов в 19 регионах, «Справедливая Россия» — в 20, КПРФ — в 18.

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