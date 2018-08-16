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Сотрудники Google потребовали от руководства рассекретить проект для Китая

Сотрудники Google потребовали от компании раскрыть информацию о создаваемом для китайских пользователей поисковике Dragonfly со встроенным цензурированием. Около 1000 специалистов американской корпорации поставили подписи под письмом, направленном руководству Google, пишет The New York Times.

В письме, копия которого имеется в распоряжении издания, говорится о необходимости предоставить сотрудникам больше информации о проекте для того, чтобы они могли понять этические последствия своей работы. В документе также отмечается, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». «Мы остро нуждаемся в <...> приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что они разрабатывают», – говорится в письме.

Как отмечают источники The New York Times, сотрудники компании не имеют права публично выступать с критикой деятельности Google. Поэтому письмо для подписания распространялось по внутренним системам связи Google.

Нежелание сотрудников разрабатывать подчиняющийся правилам цензуры поисковик может стать препятствием для возвращения Google в Китай через восемь лет после того, как компания публично ушла с китайского рынка в знак протеста против цензуры со стороны правительства, отмечает издание.

В апреле сотрудники Google выступили против участия компании в программе Пентагона, предполагающей разработку искусственного интеллекта для улучшения вооружения. В июне руководство Google официально объявило об отказе от сотрудничества с Пентагоном по данной программе.

В письме также содержится призыв к руководству Google разрешить сотрудникам проводить этические обзоры продуктов компании, привлекать сторонних специалистов для этической оценки спорных проектов.

В Google отказались комментировать письмо. По информации издания, сотрудники обсудят с руководством проект Dragonfly на ближайшем еженедельном собрании.

Ранее The New York Times и другие СМИ писали, что Google работает над созданием поисковой системы, предназначенной исключительно для Китая. Создаваемый поисковик позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий китайское законодательство. В черный список будут попадать запросы о правах человека, религии, демократии, протестах. Помимо этого поисковик не будет выдавать ссылки на запрещенные сайты.