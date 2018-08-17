Министр спорта выступил за возвращение «Спорт FM» к прежнему формату вещания
Радиостанция «Спорт FM», которая входит в «Европейскую медиагруппу» (ЕМГ), должна сохранить спортивный формат вещания. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, передает «Интерфакс».
Колобков подчеркнул, что «Спорт FM» – это бренд и спортивное радио, которое всегда ассоциировалось с высоким профессионализмом, отличным освещением спортивных мероприятий, профессиональным комментированием. «Уверен, что радиостанция должны быть сохранена как спортивная. Нынешний формат радиостанции совсем не спортивный и точно не соответствует, например, моим музыкальным пристрастиям», – заявил Колобков. По его словам, надо поддерживать спортивные СМИ. «Нам сложно выполнять наши задачи без поддержки прессы», – объяснил министр.
Помимо «Спорт FM», в ЕМГ входит еще семь радиостанций: «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей» и «Новое радио». 100% ЕМГ принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании.
К руководству холдинга никаких предложений о финансировании и оказании какой-либо другой формы поддержки от министерства спорта не поступало, сказал «Ведомостям» представитель ЕМГ.
«Спорт FM» изменила формат вещания в среду, 15 августа. Теперь эфир на 80% состоит из музыки, а также исчезла аналитика. Изменение формата радиостанции было необходимо из-за финансовых проблем. Радиостанция была запущена в 2013 г. перед Олимпиадой-2014, однако до сих пор себя не окупила, говорил гендиректор ЕМГ Роман Емельянов.
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