Технологии

Новости

Владелец «Спорт FM» объявил дату изменения формата радиостанции

Формат спортивной радиостанции «Спорт FM» изменится со среды, 15 августа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Романа Емельянова, гендиректора «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), в которую входит радиостанция.

О том, что «Спорт FM» изменит формат, рассказывал «Ведомостям» Емельянов в конце июля. Основное спортивное направление станция сохранит, но эфир будет на 80% состоять из музыки. Кроме того, исчезнет аналитика и сократят штат радиостанции.

Одной из основных целей запуска радиостанции в 2013 г. было освещение Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи. На развитие «Спорт FM» топ-менеджеры ЕМГ в период запуска станции обещали потратить около 1 млрд руб. Однако сколько именно в итоге вложили, Емельянов не раскрывает. Он признает, что радиостанция до сих пор себя не окупила. Крупных серьезных спортивных событий в России сейчас практически нет, добавляет он.

«Спорт FM» входит в ЕМГ, как и «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей» и «Новое радио». 100% ЕМГ принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании. По данным Mediascope, аудитория «Спорт FM» в России в период с октября 2017 г. по март 2018 г. составляла 1,4 млн человек против 1,27 млн с октября 2016 г. по март 2017 г.

9 самых высокооплачиваемых спортсменов и их спонсоры