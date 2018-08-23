Технологии

Новости

Эксперты предупредили о риске блокировки 19 млн сайтов из-за инициативы Минкомсвязи

Эксперты при правительстве призвали доработать новый законопроект Минкомсвязи. Они предупредили, что под досудебную блокировку за оправдание и обоснование экстремизма и терроризма, предложенную ведомством, могут попасть до 19 млн сайтов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв к законопроекту рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве.

По мнению рабочей группы, из-за блокировки такого числа ресурсов может быть нарушена работа рунета, в том числе государственных информационных систем. Эксперты подчеркивают, что под действие инициативы может попасть большая часть советской литературы, включая труды Ленина, а также российская и зарубежная критика современности. В отзыве подчеркивается, что такая ситуация может возникнуть из-за размытости и двусмысленности понятий «обоснование» и «оправдание» в законопроекте.

Минкомсвязи разместило законопроект на правительственном портале 7 августа. Поправки к закону об информации в случае принятия дадут право без суда ограничивать доступ к любым сведениям, содержащим «обоснование и оправдание» экстремистской и террористической деятельности. Министерство отмечало, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только при выявлении фактов призыва к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. По мнению чиновников, этого недостаточно.

Представитель Минкомсвязи заявил газете, что ведомство получило соответствующий отзыв и занимается его рассмотрением.

Кого блокирует Роскомнадзор