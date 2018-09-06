Пользователей предупредили о перебоях в мировом интернете после 11 октября

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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые используются для защиты системы доменных имен интернета (DNS). Переход на новые ключи должен состояться 11 октября.
В связи с этим ICANN предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с проблемами при использовании интернета. Например, некоторые не смогут открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.
11 октября — это предварительная дата перехода на новые ключи, рассказалаРБКруководитель ICANN по работе со странами Восточной Европы и Средней Азии Александра Куликова. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления корпорации 12 сентября.
Криптографические ключи появились в 2010 г. по инициативе ICANN. Они используются для защиты от мошенников, которые до появления ключей могли легко перехватить запрос компьютера пользователя и заменить его на неправильный. В результате пользователь, сам того не замечая, мог подключиться к серверу мошенников.
ICANN в 2010 г. обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы», рассказала Куликова. Несмотря на это, нынешняя смена ключей будет первой. ICANN впервые заявила о необходимости провести эту процедуру в 2016 г. Переход к новой версии ключей был назначен на 11 октября 2017 г., но его пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров, пояснила Куликова.
По ее словам, потенциально с проблемами при использовании интернета после смены ключей могут столкнуться 750 млн человек. Однако большинство операторов уже подготовились к этой процедуре и смогут перейти на новые ключи, добавила Куликова.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Военно-воздушные силы США планируют отказаться от контракта стоимостью в сотни миллионов долларов с компанией, связанной с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо ВВС США.
Из письма следует, что военные решили разорвать контракт на изготовление противобункерных авиабомб с основанной в Чикаго компанией A. Finkl & Sons Co. после жалоб американских законодателей. Причиной является то, что головная компания A. Finkl & Sons Co. — швейцарская Schmolz + Bickenbach, — связана с Вексельбергом. Бизнесмен с апреля этого года находится под санкциями США.
«По этой причине 30 августа 2018 г. ВВС отправили уведомление о прекращении [совместной] деятельности Finkl», — говорится в письме. Собираются ли теперь американские ВВС перезаключать контракт или повторно объявлять тендер, пока не сообщается, отмечает Bloomberg.
Finkl получила контракт на изготовление бомб на $419,6 млн по результатам конкурса в конце июня. Ее материнская компания, швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach AG, частично принадлежит Вексельбергу: по состоянию на 31 июля он через Liwet Holding AG владел 11,34% компании и еще 1,25% через Renova Innovation Technologies Ltd.
В апреле Вексельберг и его «Ренова» попали под санкции США. Минфин США указал, что до 7 мая американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов компаний, а до 5 июня — разорвать с ними контракты. Европейские банки также должны были прекратить сотрудничество с «Реновой» до 5 июня. В противном случае контрагенты рисковали бы попасть под вторичные санкции.
После введения санкций «Ренова» снизила долю в своих швейцарских активах — производителе солнечных батарей и оборудования для электростанций Oerlikon (до 19,9%), в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach (до 12,6%).
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Представители всех парламентских партий Швеции выступают против проекта газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток – 2», который соединит российские газовые месторождения с Германией. Об этом сообщает национальная радиостанция Sveriges Radio, опросившая политиков.
«Северный поток-2» - это плохое предложение как с позиции энергетической политики, так и с точки зрения окружающей среды и вопросов национальной безопасности», - заявила представительница Умеренной коалиционной партии Карин Инстрем. Швеция, как и другие страны ЕС, стремится к увеличению доли возобновляемой энергии в своем энергобалансе, тогда как «зависимость от газа» уводит в противоположном направлении.
Представитель Христианско-демократической партии и член Европарламента Ларс Адактуссон отмечает, что «Россия не соблюдает международное право». Это было продемонстрировано «в Грузии, на Украине и на полуострове Крым». В связи с этим политик считает важным «найти другие способы обеспечения производства электроэнергии, а не зависеть от России».
Председатель Совета по делам ЕС в риксдаге Юнас Эрикссон из Партии зеленых поддержал решение Еврокомиссии сформулировать целевые показатели по энергетике и климату. Представитель Левой партии в шведском парламенте и член парламентского Совета ЕС Йенс Холм уверен, что пророссийский проект может быть прекращен, но для этого нужно принять новые законы.
Правительство Швеции уже дало согласие на строительство «Северного потока - 2», так же как Германии и Финляндии. Переговоры с властями Дании продолжаются. Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год.
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Власти Тайваня объявили об открытии безвизового въезда для россиян на территорию острова, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что этот шаг направлен на развитие туризма.
Безвизовый режим будет действовать с 6 сентября по 31 июля 2019 г., пока в тестовом режиме. Граждане России смогут находиться на Тайване без виз до 14 дней с туристической целью, для участия в деловых мероприятиях, международных выставках и т. д.
Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более шести месяцев, обратного билета и брони в следующий пункт назначения, а также отсутствие судимости.
Ранее гражданам России для въезда на Тайвань необходимо было оформлять тайваньскую визу в Москве или в представительствах Тайваня в других странах. Для этого требовалось приглашение от частного лица или тайваньской организации. Гостевые визы выдавались на срок от одного до трех месяцев.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 г. Пекин считает остров одной из провинций Китая. Россия и подавляющее большинство других стран мира признают Тайвань частью Китая.
Лучшие места мира по версии Time
FRED DUFOUR / AFP
Журнал Time составил рейтинг 100 лучших мест мира, которые стоит посетить, где стоит остановиться на ночь. Среди 34 мест, которые рекомендуются к посещению, – московский парк «Зарядье». Для составления рейтинга Time опросил своих редакторов, корреспондентов, а также десятки экспертов. Потом выбранные места оценивали по нескольким показателям, например оригинальность и качество. На фото: футуристическая библиотека Tianjin Binhai Library, Китай
1/34
Cycling Through Water
Велодорожка через озеро Cycling Through Water в Бельгии
2/34
Morgan's Wonderland
«Остров вдохновения Моргана» в Сан-Антонио, штат Техас
3/34
Linh PHAM / AFP
Золотой мост, Вьетнам
4/34
Tippet Rise Art Center
Центр искусств Tippet Rise Art Center, Монтана
5/34
The World of Avatar
Тематический парк «Пандора: мир Аватара», Флорида
6/34
Elbphilharmonie
Эльбская филармония, Гамбург, Германия
7/34
BAY ISMOYO / AFP
Музей модернистского и современного искусства в Джакарте, Индонезия
8/34
Skygarden
Парк-эстакада Seoullo 7017 Skygarden, Сеул, Южная Корея
9/34
Oliver Guy / Idaho Dark Sky
Международный заповедник темного неба, Айдахо
10/34
senegal.org
Культурный центр Thread в деревне Sinthian на юго-востоке Сенегала
11/34
Евгений Разумный / Ведомости
Парк «Зарядье», Москва, Россия
12/34
Courtesy of Underwater Museum of Art
Подводный Музей искусства во Флориде, США
13/34
David Mcnew / AFP
Роща Mariposa из приблизительно пятисот гигантских секвой, национальный парк Йосемити, Калифорния, США
14/34
Courtesy of Tai Kwun Centre for Heritage and Arts
Комплекс из 16 зданий, ранее принадлежавших полиции и суду Tai Kwun, Гонконг, Китай
15/34
Courtesy of Austin Central Library
Центральная библиотека Остина, Техас, США
16/34
Changchui Creative Park
Парк развлечений ChangChui, Бангкок, Таиланд
17/34
Lluise Gene / AFP
Дом-музей Висенс, Барселона, Испания
18/34
Samia Errazouki / AP Photo
Библиотека Al-Qarawiyyin, Фес, Марокко
19/34
HaibinDu
Первый специализированный Центр культуры и дизайна в Китае, Шэньчжэнь
20/34
Kuvatoimisto Kuvio Oy
Общественная сауна Löyly в Хельсинки, Финляндия
21/34
Altaf Qadri / AP Photo
Городской дендрарий Sunder Nursery в Нью-Дели, Индия
22/34
Tariq Mikkle Khan / AP Photo
Тематитечкий парк Tivoli Gardens, Копенгаген, Дания
23/34
King Abdulaziz Center for World Culture
Центр всемирной культуры имени короля Абдулазиза, Дахран, Саудовская Аравия
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Lascaux International Center for Cave Art
Международный центр наскальной живописи Lascaux, долина реки Везер, Франция
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Experimentarium
Экспериментарий в Хеллерупе, Копенгаген, Дания
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ArchDaily
Культурный центр Teopanzolco, Куэрнавака, Мексика
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Brynn Anderson / AP Photo
Национальный мемориал мира и справедливости, Алабама, США
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Daniel Olivsa/ AFP
Лондонский Митрей, также известный как храм Митры, Великобритания
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Louvre Abu Dhabi
Художественный музей Louvre в Абу-Даби, ОАЭ
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Joseph Campbell / REUTERS
Виртуальный тематический парк Oriental Science Fiction Valley, Гуанчжоу, Китай
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Trust for For Governors Island
Остров Говернорс (Губернаторский остров в Нью-Йорке), США
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Kamran Jebreili / AP Photo
Тематический парк World Abu Dhabi, открытый компанией Warner Bros. в Абу-Даби, ОАЭ
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mocaa museum
Музей современного искусства Zeitz MOCAA, Кейптаун, Южная Африка
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Акт «О киберсдерживании и реагировании» одобрен палатой представителей США, говорится в заявлении комитета по иностранным делам. Законопроект обязывает президента вводить санкции против «критических источников киберугрозы» (critical cyber threat actor) - иностранных лиц или иноагентов, несущих ответственность за спонсируемую государством кибердеятельность. Их списки должны регулярно публиковаться и обновляться, в том числе с учетом информации стран-союзников.
Во втором параграфе проекта приводятся слова шефа нацразведки, называвшего Россию, Китай, Иран и Северную Корею «величайшими киберугрозами Соединенным Штатам». Закон ставит в известность эти страны «о том, что США готовы к наложению жестких последствий за кибератаки», отмечается в заявлении комитета. В нем также говорится о том, что в последние годы «иностранные противники» США разработали сложные кибермеханизмы, которые могут навредить американской критической инфраструктуре, а также подорвать ее «экономику и выборы». Законопроект, по сути, кодифицирует неофициальную политику США по борьбе с киберпреступностью.
Документ предполагает, что президент может выбрать конкретный санкционный механизм, который в данном случае считает наиболее подходящим. Речь может идти об отказе в гуманитарной помощи, во въезде в США, а также об ограничениях при страховании, кредитовании и операциях с долговыми инструментами.
После одобрения палатой представителей документ, разработанный двухпартийной группой сенаторов, должен поступить на рассмотрение в верхнюю палату парламента США и затем, в случае одобрения, – на подпись президенту.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Приложение для онлайн-покупок с рабочим названием IG-Shopping разрабатывает соцсеть Instagram. Об этом пишет The Verge со ссылкой на свои источники. Предполагается, что пользователи смогут просматривать и покупать товары напрямую у тех продавцов, на страницы которых они подписаны. В Instagram эту информацию не комментируют.
Дата выхода приложения не определена. Оно может не выйти и вовсе, но знакомые с проектом источники отмечают его перспективность для электронной торговли.
По данным Instagram, сейчас у соцсети 25 млн подписчиков и 2 млн рекламодателей. Четверо из пяти пользователей подписаны на представителей какого-либо бизнеса. Разработанные при создании приложения инструменты могли бы быть использованы и собственником Instagram, соцсетью Facebook, отмечает собеседник издания. Инструменты для электронной торговли Instagram разрабатывает с 2016 г.
Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира
Pixabay
Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира в 2017 г. В рейтинг включены два российских города. Список мегаполисов был составлен на основе геотегов городов, в которых было сделано больше всего фотографий. На первом месте рейтинга - Нью-Йорк
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Kyle Myburgh / Unsplash
Вторым по популярности в Instagram оказался Лондон
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Евгений Разумный / Ведомости
На третьем месте рейтинга расположилась Москва. «Мы ожидаем, что по итогам 2017 г. Москву посетят более 21 млн туристов, в том числе 4,5 млн иностранцев. Для сравнения, в 2016-м в столице побывали 19 млн путешественников. В целом с 2010 г. поток туристов вырос на 65%», - прокомментировала рейтинг заммэра Москвы Наталья Сергунина (цитата по «Интерфаксу»)
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Depositphotos/PhotoXPress
На четвертом месте рейтинга бразильский город Сан-Паулу
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Pixabay
Париж замыкает пятерку самых популярных городов
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Unsplash
Лос-Анджелес оказался на шестом месте рейтинга
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Unsplash
Санкт-Петербург - второй российский город, вошедший в рейтинг Instagram. Он оказался на седьмой строчке топ-10 самых популярных городов мира
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Pixabay
На восьмой строчке рейтинга - столица Индонезии Джакарта
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Pixabay
На девятом месте топ-10 самых популярных городов мира расположился Стамбул
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Pixabay
На последнем месте рейтинга самых популярных городов мира по версии Instagram находится Барселона
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Правительство обсуждает создание механизма для поддержки инвесторов, которые будут устанавливать на ТЭС новые российские газовые турбины. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 22 августа. Автором идеи собеседники издания называют предправления «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы) Бориса Аюева. Минэнерго, Минпромторгу и «Системному оператору» поручено подготовить предложения о включении пилотных образцов российских газовых турбин большой мощности (свыше 65 МВт) в механизм конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ).
Такой механизм изначально создавался под энергодефицитные точки, но после массового строительства генерирующих мощностей их просто не осталось. Механизм конкурентного отбора устанавливает предельный уровень платы за мощность, вне зависимости от ставок ОФЗ и цены оборудования, которые становятся потенциальными рисками генераторов. Этим механизм отличается от договоров о поставке мощности (ДПМ), поясняет Владимир Скляр из «ВТБ капитала». КОМ НГ выходит дороже программ ДПМ и модернизации. Предельный платеж за мощность составляет здесь 1,729 млн руб. за МВт в месяц, при модернизации он прогнозируется на уровне 450 000 – 550 000 руб. за МВт в месяц.
«Предложение заключалось в том, чтобы рассмотреть возможность модификации этой системы для строительства ТЭС с использованием отечественных газовых турбин», — пояснили в «Системном операторе» смысл поручения правительства.
Новые предложения по КОМ НГ дают возможность дополнительной загрузки машиностроительных мощностей. Изначально сбыт пилотных образцов российских газовых турбин предполагалось обеспечить за счет программы модернизации старых ТЭС. Ее объем составляет 1,3 трлн руб. до 2030 г. Весной владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов настаивал на поддержке газовых турбин на 65 и 170 МВт. Тогда речь шла о гарантиях закупки энергетиками 48 газовых турбин «Силовых машин» на 15 млрд руб. в рамках модернизации ТЭС. Бюджетное участие в проекте разработки турбин источник в Минпромторге оценивал в 7 млрд руб. в 2019–2021 гг.
В начале сентября некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 руб. Производитель одних из самых популярных банкоматов в России – американский NCR – предупредил банки о массовом вбросе фальшивых банкнот именно этого номинала. В течение недели компания пообещала предоставить российским банкам новую прошивку для банкоматов.
Это не первый подобный случай, похожий был в 2013 г.: из-за появления большого числа фальшивых 5000-рублевых купюр крупнейшие банки просто перестали их принимать в своих банкоматах в Московском регионе.
Банкнота 5000 руб. появилась в обращении в 2006 г. Это купюра самого крупного номинала в России.
Как в России уничтожают деньги
Андрей Гордеев / Ведомости
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
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Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством
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Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу. Соответствующее видеообращение опубликовано в YouTube. Куда именно собирается уехать Самойлова, она не уточняет.
В Instagram певицы также выложено ее фото в аэропорту «Шереметьево».
Сейчас артистка находится на борту самолета, рассказал телеканалу «360» агент певицы. С чем именно связано ее заявление, он не знает, но предполагает, что оно не носит политического характера.
Самойлова, с детства передвигающаяся на инвалидной коляске и имеющая первую группу инвалидности, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2017 г., проходившем на Украине, однако служба безопасности страны запретила ей въезд (на три года) из-за ее выступления в Крыму в 2015 г. Россия отказалась выставлять другого представителя и не стала транслировать конкурс. После этого скандала регламент конкурса был уточнен. В нем появился запрет на делегирование исполнителей, въезд которым на территорию страны - хозяйки конкурса не разрешен.
В 2018 г. певица представила Россию на «Евровидении» в Лиссабоне, но не смогла пробиться в финал конкурса. Для российских исполнителей такое случается впервые с 2004 г., когда были введены полуфиналы. Главный приз конкурса Россия завоевала лишь однажды - в 2008 г. это сделал певец Дима Билан с песней Believe.
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Интернет-ритейлер Amazon сообщил, что заказал 20 000 фургонов Mercedes Sprinter. Таким образом, американская компания стала крупнейшим в мире покупателем этой модели, уточняет Daimler (владеет Mercedes-Benz).
Amazon объясняет, что заказ был сделан для партнерской программы доставки. В рамках этого нового проекта интернет-ритейлер сдает в лизинг предпринимателям фургоны с логотипом Amazon для того, чтобы те занимались доставкой, пишет The Wall Street Journal. Интернет-ритейлер стремится обрабатывать больше своих собственных поставок, чтобы не отставать от растущего роста, добавляет газета.
Thanks to the response to the DSP program, Amazon increases its order of Sprinter vans to 20,000 vehicles from @MBvansUSA so small businesses will have access to a customized fleet to deliver Amazon packages. pic.twitter.com/Czz1Jh1QF4
Несколько партнеров Amazon уже завершили обучение в Сиэтле, где находится штаб-квартира интернет-ритейлера, цитирует The Wall Street Journal старшего вице-президента компании Дейва Кларка. Amazon ожидает на начальном этапе найти как минимум 500 партнеров, при этом компания уже получила «десятки тысяч» предложений, многих из которых находятся на стадии рассмотрения. «Мы ожидали большого интереса, но мы действительно потрясены тем, сколько людей - десятки тысяч людей - прошли полный процесс подачи заявки и дошли стадии проверки», – сказал Кейв.
На этой неделе, 4 сентября, капитализация Amazon превысила $1 трлн. Интернет-ритейлер стал третьей в истории компанией, достигшей этой отметки. Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты. Bloomberg оценивает его состояние в $166 млрд, Forbes – в $167,5 млрд.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно до