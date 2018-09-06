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Пользователей предупредили о перебоях в мировом интернете после 11 октября

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые используются для защиты системы доменных имен интернета (DNS). Переход на новые ключи должен состояться 11 октября.

В связи с этим ICANN предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с проблемами при использовании интернета. Например, некоторые не смогут открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

11 октября — это предварительная дата перехода на новые ключи, рассказала РБК руководитель ICANN по работе со странами Восточной Европы и Средней Азии Александра Куликова. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления корпорации 12 сентября.

Криптографические ключи появились в 2010 г. по инициативе ICANN. Они используются для защиты от мошенников, которые до появления ключей могли легко перехватить запрос компьютера пользователя и заменить его на неправильный. В результате пользователь, сам того не замечая, мог подключиться к серверу мошенников.

ICANN в 2010 г. обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы», рассказала Куликова. Несмотря на это, нынешняя смена ключей будет первой. ICANN впервые заявила о необходимости провести эту процедуру в 2016 г. Переход к новой версии ключей был назначен на 11 октября 2017 г., но его пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров, пояснила Куликова.

По ее словам, потенциально с проблемами при использовании интернета после смены ключей могут столкнуться 750 млн человек. Однако большинство операторов уже подготовились к этой процедуре и смогут перейти на новые ключи, добавила Куликова.

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