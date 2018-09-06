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Специалисты изучают версию умышленного повреждения обшивки «Союза»

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Внутренняя комиссия РКК «Энергия» по расследованию причин повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-09» допускает, что его обшивка могла быть повреждена преднамеренно. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника ТАСС, отверстие в корабле могло быть просверлено после общей сборки. «Два пробных движения сверлом и дырка. Вопрос: кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой : злой умысел», — сказал источник.

Собеседник «РИА Новости» заявил, что «комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц». По его словам, внутри «Союза» не предусмотрено никаких действий по сверлению корпуса толщиной два миллиметра, а значит, тот, кто использовал сверло, делал это преднамеренно.

Официального подтверждения этой информации нет. Обстоятельства повреждения обшивки корабля выясняют сразу две комиссии: внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» (изготовитель пилотируемых кораблей «Союз») и комиссия госкорпорации «Роскосмос».

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита, но позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла.

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Бизнес
Новости

Нефтяники попросили увеличить компенсацию за продажу топлива внутри страны

Ведомости
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Нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Мы [параметрами] довольны и на цифрах готовы показать, что они тоже должны быть очень ими довольны. А если, имея 2 трлн руб. свободного денежного потока, еще нам говорить, что социальную ответственность по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне они не хотят с нами разделить, а хотят полностью переложить на государство, мы считаем, что такая позиция не совсем оправдана», – сказал Сазанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Минфин придерживается мнения, что нагрузка должна быть распределена между государством и нефтяниками в пропорции 50/50. «Компании настаивают, чтобы мы на 100%, полностью компенсировали разницу между ценой внутреннего рынка и ценой на экспорт. Мы говорим, конечно, у государства есть дополнительный денежный поток, который связан с ценой нефти и курсом, но у них он тоже есть», – указал Сазанов. По его словам, предложение нефтяных компаний сместит распределение налоговой нагрузки до 55/45 между государством и компаниями.

Минфин не видит объективных аргументов для корректировок надбавки, подчеркнул Сазанов. «Если бы нефть была $100 [за баррель] и курс как сейчас, я бы еще мог понять какие-то их жалобы, но даже при сегодняшней нефти и сегодняшнем курсе все в порядке», – заключил он.

Механизм демпфирующего коэффициента (надбавки) для возвратного акциза разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину. В законе прописаны средние оптовые цены на топливо. Если цены на внутреннем рынке отклоняются от указанных в законе на 10% или более, то демпфирующий коэффициент обнуляется.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

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Финансы
Новости

FATF разработает стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Ведомости
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Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы, сообщил статс-секретарь – замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на Московском финансовом форуме.

Сейчас международные антиотмывочные стандарты для криптовалюты отсутствуют. «Соответствующие стандарты, по всей видимости, в самом скором времени появятся», – сказал Ливадный (его слова передал «Интерфакс»).

Организации, предоставляющие связанные с цифровыми активами услуги, будут признаны полноценным сегментом финансового рынка с точки зрения формата FATF, отметил Ливадный. В связи с этим возникнет необходимость их учета и придания им правового статуса в каждой стране. В результате на такие организации распространятся требования антиотмывочного законодательства, пояснил Ливадный. В частности, они должны будут идентифицировать своих клиентов.

«Перед нами на повестке дня стоит вопрос регулирования правового статуса организаций, предоставляющих услуги по цифровым активам, прежде всего это обменные площадки и провайдеры "кошельков", которые оперируют цифровыми финансовыми активами. Что за система это должна быть – просто учетная или разрешительная – это вопрос обсуждения», – добавил Ливадный.

Он обратил внимание, что сами по себе криптовалюты изначально создавались для обхода госрегулирования. «Безусловно, это инфраструктурные элементы, и сами цифровые активы используются в преступных целях достаточно часто, в особенности в обороте наркотиков», – подчеркнул Ливадный.

Ранее Госдума приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Поправки предусматривают запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства и разрешают обменные сделки с цифровыми деньгами только через специализированную площадку при условии идентификации пользователя.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Политика
Новости

Новым пресс-секретарем Медведева стал выходец из «России сегодня»

Ведомости
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Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова покинет этот пост, ее место займет Олег Осипов, работавший первым заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня». Об этом сегодня официально заявил зампред, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата - пресс-секретаря премьер-министра», - сказал Чуйченко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Осипов работал в РИА «Новости» руководителем новостного блока, а до того был журналистом президентского пула.

Главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян поздравила своего зама с назначением, а правительство - «с отличным решением». «Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиаменеджер, - написала она. - Последние 4 года Олег был моим первым замом в МИА "Россия сегодня", и за столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю».

Тимакова покинет свой пост в связи с переходом на другую работу, отметил Чуйченко.

Сама Тимакова, проработавшая пресс-секретарем Медведева 10 лет, рассказала журналистам, что на следующей неделе передаст дела Осипову и познакомит его с коллективом. «После того как завершится оформление документов, он выйдет на работу», - сказала она.

Тимакова уточнила, что решила перейти на другую работу полгода назад, и поблагодарила премьера Медведева за поддержку. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», - отметила она. Свою должность на новом месте работы она не назвала, посоветовав дождаться официального сообщения.

Экономика
Новости

Майский указ Путина на 95% профинансируют из федерального бюджета

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Национальные проекты из майского указа президента Владимира Путина на 95% будут профинансированы из федерального бюджета, оставшиеся средства выделят регионы, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин на Московском финансовом форуме.

По словам Горнина, такое соотношение поддержал премьер Дмитрий Медведев. Однако оно не будет жестким, отметил замминистра: в регионах-реципиентах уровень федерального финансирования может составлять 95-99%, а в регионах-донорах – 90-95%.

Речь идет о дополнительных госрасходах в размере 8 трлн руб. Эту сумму правительство должно было найти, чтобы довести общие расходы на финансирование нового майского указа Путина до 25 трлн руб. на следующие шесть лет. Основные цели развития России из указа будут оформлены в 12 национальных проектов.

Путин поручил к 2024 г. добиться попадания России в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, кардинально улучшить качество медицины и образования в стране, обеспечить масштабное строительство жилья и инфраструктуры.

Финансы
Новости

Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу

Ведомости
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Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу с четверга, 6 сентября, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме Ассоциации банков России в Сочи. «С сегодняшнего дня», - передал слова Поздышева «Интерфакс».

Как следует из материалов занимавшейся санацией банка управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), работа временной администрации прекращена приказом ЦБ в связи с формированием органов управления.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. – банк перешел в ФКБС. После завершения финансового оздоровления Промсвязьбанка правительство собирается создать на его базе опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В августе бывший председатель правления и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал апелляцию на решение о законности санации банка. Ранее арбитраж отклонил его требование признать незаконными приказы ЦБ о передаче Промсвязьбанка в ФКБС и назначении в банк временной администрации. Также суд оставил без рассмотрения заявления Ананьева о незаконности предписания ЦБ о доформировании резервов и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Forbes назвал богатейшие семьи России

Ведомости
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России. Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.

По сравнению с прошлым годом оно сократилось на $3,94 млрд, а из списка выбыл один член семьи — племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Шишханову пришлось вложить все свои активы в «тонущий» Бинбанк, но в итоге банк попал под санацию Центробанка и перешел государству, пишет Forbes.

Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.). Состав семьи Ротенбергов тоже изменился: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, в списке указана дочь Аркадия Ротенберга Лилия, которая получила часть активов Игоря Ротенберга, попавшего под санкции США.

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга год назад, в этом году из списка выбыли. До недавнего времени они владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Когда Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв», а Дмитрий — все остальное.

Четвертое место сохранила семья Шаймиевых состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых за год выросло на $330 млн до $2,48 млрд. Семья Рахимкуловых с состоянием $1,7 млрд поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд, плюс две позиции в рейтинге за год). Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием $1,47 млрд. В прошлом году они были на девятом месте. Семья Бажаевых за год потеряла $40 млн и опустилась с седьмого места на восьмое.

На девятом месте владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Они опустились в рейтинге на четыре строчки, но не выбыли из него, несмотря на арест. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Замыкает десятку богатейших семей России, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в $1,06 млрд.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

Экономика
Новости

Правительство обсудит программу активизации кредитования стройки жилья

Ведомости
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Правительство обсуждает возможность запуска специальной программы стимулирования кредитования жилищного строительства через страховку части рисков государством, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«Сейчас обсуждаем в правительстве создание специальной программы на базе принципов, на которых у нас работает программа кредитования малого и среднего предпринимательства», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). Программа «будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», объяснил министр.

Орешкин отметил, что сейчас банковская система неспособна заместить все средства, которые ранее предоставлялись в рамках долевого строительства.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что ЦБ, Минстрой и госкомпания «Дом.рф» разрабатывают схему поддержки банков, которые кредитуют застройщиков. Согласно разрабатываемой схеме гарантом между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства к проектному финансированию станет «Дом.рф».

С 1 июля 2019 г. в России полностью откажутся от действующей системы привлечения денег дольщиков для строительства многоквартирных домов, ее заменит проектное финансирование. С этого срока деньги соинвесторов смогут зачисляться только на специальные банковские эскроу-счета, доступ к которым застройщик получит лишь после ввода в эксплуатацию дома. С 1 июля 2018 г. все сделки по финансированию строительства жилой недвижимости должны сопровождаться банками. Теперь девелоперы могут тратить средства дольщиков только на те дома, в которых они приобрели квартиры.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Финансы
Новости

Набиуллина объявила о выводе с рынка большинства проблемных банков

Ведомости
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Подавляющее число недобросовестных и слабых кредитных организаций уже выведены с рынка, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в видеообращении на форуме Ассоциации банков России. «Подавляющее число банков недобросовестных, слабых выведено с банковского рынка. Это дает импульс к развитию здоровой конкуренции», - передало ее слова агентство ТАСС.

Набиуллина признала, что доля крупных кредитных организаций в банковском секторе и банков с госучастием достаточно высока, что влияет на конкуренцию. «И, конечно, это беспокоит участников банковского сектора», - констатировала Набиуллина.

Осенью прошлого года председатель ЦБ говорила, что расчистка российского банковского сектора от проблемных банков продлится еще один-два года. По ее оценке, с рынка уже ушли хронически слабые игроки и банки с сомнительной бизнес-моделью.

По данным ЦБ, в 2001 г. в России было около 1300 банков. В 2017 г. было отозвано 54 банковских лицензии, с начала 2018 г. - уже более 40. На 1 января 2018 г. в России был 561 банк.

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Бизнес
Новости

Starbucks открывает первое заведение в Италии

Ведомости
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Американская сеть кофеен Starbucks открывает свое первое заведение в Италии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это будет не обычное кафе, а обжарочный цех — третий в мире для Starbucks. Два других находятся в штаб-квартире компании в Сиэтле и в Шанхае.

Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.

Сеть Starbucks насчитывает более 25 000 кафе в 78 странах мира, но приход в Италию — на родину эспрессо — является для компании знаковым событием, отмечает WSJ. Обычные кофейни Starbucks появятся в Милане ближе к концу года, сообщил гендиректор компании Кевин Джонсон.

Starbucks может столкнуться с определенными сложностями в Италии из-за высокой конкуренции со стороны местных заведений, предлагающих кофе высокого качества по более низкой цене.

В миланском Starbucks чашка эспрессо стоит 1,8 евро при том, что в среднем по городу цены не превышают 1 евро, сообщает WSJ. Капучино обойдется в 5 евро, что примерно в три раза дороже средней стоимости напитка в Милане.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. В июле Starbucks отчиталась о рекордных квартальных выручке и прибыли: $6,31 млрд и $852,5 млн соответственно.

Консалтинговая компания Nomisma в мае представила исследование, согласно которому расходы итальянцев на кофе в год достигают 260 евро. Согласно исследованию, в котором участвовали 1000 человек, число итальянцев, употребляющих кофе постоянно, доходит до 95%. При этом почти все (93%) выбирают эспрессо.

Как выглядит первое заведение Starbucks в Италии

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» оборудует дальневосточные рейсы «России» развлекательными системами

Ведомости
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«Аэрофлот» оборудует рейсы дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы на Дальний Восток развлекательными системами. «С зимнего расписания по Wi-Fi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров (на рейсах "России"), а с летнего расписания мы попытаемся установить кресла, где будут стоять уже стационарные гаджеты», - заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Аэрофлот» и «Россия» продают билеты экономкласса во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан по «плоским» (то есть не меняющимся в течение года) тарифам. В августе стало известно, что с зимнего сезона (начинается 28 октября) большая часть дальневосточных рейсов перейдет «России», при этом количество билетов вырастет на 12%. «В основном будут летать Boeing-777, которые отличаются тем, что у них больше экономкласс - как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей», - отметил Савельев.

«Аэрофлот» сделал маневр флота (передав часть рейсов «России») не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания «Россия» очень известна на Дальнем Востоке. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина, для «Аэрофлота» керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля. Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом», - сказал Савельев.

В 2019 г., отметил гендиректор компании, «если будет принято решение в "Аэрофлоте", цена на билеты "России" в ДФО сохранится на уровне 22 000 руб.» (туда и обратно).

С зимнего сезона авиакомпания «Россия» перебазирует 15 своих самолетов из «Внуково» в «Шереметьево»: девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных. «Россия» – «дочка» «Аэрофлота», третья крупнейшая авиакомпания в стране после самого «Аэрофлота» и S7 Group. В январе – июле «Россия» перевезла 6,3 млн человек.

С чего начинался «Аэрофлот»

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Политика
Новости

Британский министр назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

Ведомости
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Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес сегодня возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй ограничилась заявлением о том, что отравление организовала российская спецслужба ГРУ с санкции лица на «высоком уровне» российской власти, не назвав конкретных имен.

«В конечном итоге он [Путин] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны», - заявил Уоллес в эфире утренней программы Today на BBC. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он - лидер этого государства», - cказал британский министр.

Уоллес заявил, что Великобритания ответит на действия России, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, которое видим со стороны России». «Мы противодействуем русским как в публичной, так и непубличной сфере, в пределах закона и тонкими действиями», - отметил он.

Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По данным правоохранительных органов страны, это сотрудники ГРУ, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Российский МИД заявил, что имена, как и фотографии, России ничего не говорят, и вновь предложил Лондону «перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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