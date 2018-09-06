Технологии

Новости

Специалисты изучают версию умышленного повреждения обшивки «Союза»

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» по расследованию причин повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-09» допускает, что его обшивка могла быть повреждена преднамеренно. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника ТАСС, отверстие в корабле могло быть просверлено после общей сборки. «Два пробных движения сверлом — и дырка. Вопрос: кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой : злой умысел», — сказал источник.

Собеседник «РИА Новости» заявил, что «комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц». По его словам, внутри «Союза» не предусмотрено никаких действий по сверлению корпуса толщиной два миллиметра, а значит, тот, кто использовал сверло, делал это преднамеренно.

Официального подтверждения этой информации нет. Обстоятельства повреждения обшивки корабля выясняют сразу две комиссии: внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» (изготовитель пилотируемых кораблей «Союз») и комиссия госкорпорации «Роскосмос».

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита, но позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла.

Как «Союз» готовят к запуску на МКС