Apple предупредила о подорожании ее устройств в случае новых пошлин

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Американская компания Apple предупредила о возможном подорожании ее продукции в случае введения новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое компания направила в торговое представительство США. Документ датирован 5 сентября.
«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — говорится в письме.
В случае принятия новых пошлин возрастут цены на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, а также на различные зарядные устройства и адаптеры, заявила Apple.
Пошлины фактически станут налогом для потребителей в США и «увеличат стоимость продукции Apple, на которую наши клиенты полагаются в своей повседневной жизни», добавила компания. В связи с этим Apple попросила правительство страны пересмотреть эти меры.
В III квартале текущего года Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд, отмечает Bloomberg. Это 18% от общих доходов компании за отчетный период.
В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Он также напомнил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату Трамп не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.
Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Компании металлургического и химического секторов должны вкладывать средства в собственное развитие, российским властям не следует принуждать их к инвестированию, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Нет, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли принуждать компании к инвестированию (цитата ТАСС).
Министр подчеркнул, что он поддерживает принцип инвестирования в развитие российских промышленных предприятий. «Мы должны максимально создать удобные условия, чтобы предприятия были заинтересованы вкладывать в себя, в развитие наилучших доступных технологий, в создание новых продуктов», — сказал Мантуров.
В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.
На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.
Компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил в пятницу Белоусов. Работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель. Говоря об основных критериях отбора проектов, помощник президента привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий.
Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров и акционер «Мечела» Игорь Зюзин (в центре) у здания РСПП перед началом совещания
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент «Алросы» Сергей Иванов у здания РСПП
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Симушкин (в центре на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий после совещания
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Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Фосагро» и акционер Андрей Гурьев
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Страшнов
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Гендиректор «Полюса» Павел Грачев (на фото в центре)
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Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов
8/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин
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Сергей Бобылев/ТАСС
Президент и совладелец «Евраза» Александр Фролов
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Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Григорий Федоришин
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Евгений Разумный / Ведомости
Согласно списку, который раздали журналистам, на встрече также были гендиректор ММК Павел Шиляев (на фото), Дмитрий Мазепин («Уралхим»), гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев и гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе республики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.
Стороны поддержали планы «Газпрома» по участию в сооружении газовой электростанции в провинции Куангчи, а также планы «Новатэка» по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в провинции Биньтхуан.
Кроме того, лидеры России и Вьетнама договорились о сотрудничестве в таких отраслях, как промышленное производство, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации и др.
Также Путин и Нгуен Фу Чонг подтвердили намерение начать строительство во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. «Стороны договорились, что в случае возврата Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в указанной области», — говорится в заявлении.
Нгуен Фу Чонг по приглашению Путина 5 сентября прибыл в Россию с официальным визитом.
Во что приходится наряжаться мировым лидерам
Дмитрий Астахов / ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите в Мьянме, 12 ноября 2014 г.
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Денис Абрамов / Ведомости
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС в Пекине, 10 ноября 2014 г.
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Денис Абрамов / Ведомости
Президент США Барак Обама перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС в Пекине, 10 ноября 2014 г.
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Dita Alangkarai / AP
Госсекретарь США Джон Керри во время форума АТЭС в Бали, Индонезия, 2013 г.
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Dmitry Astakhov / AP/RIA Novosti
Президент России Дмитрий Медведев во время форума АТЭС в Перу, 2008 г.
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Charles Dharapak / AP
Президент США Джордж Буш и президент России Владимир Путин во время форума АТЭС в Ханое, Вьетнам, 2006 г.
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Itsuo Inouye / AP
Президент США Дордж Буш и президент России Владимир Путин во время саммита АТЭС в Чили, 2004 г.
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Vincent Thian / AP
Премьер-министр России Евгений Примаков (слева) во время форума АТЭС, Малайзия, 1998 г.
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David Longstreath / AP
Президент США Билл Клинтон во время саммита АТЭС в Филиппинах, 1996 г.
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Центр города Барнсли на севере Англии в субботу был перекрыт в связи с серьезным инцидентом, сообщила полиция Южного Йоркшира. «В центре Барнсли сегодня большое скопление полицейских в связи с серьезным инцидентом», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Позже полиция сообщила о задержании одного человека и наличии одного пострадавшего «с незначительными травмами». Подробности инцидента в сообщении полиции не приводятся. «Начато расследование. Сейчас выясняется, идет ли речь об одиночном инциденте», — говорится в нем.
По данным британской газеты Daily Star, в центре Барнсли женщина с ножом пыталась ранить прохожих. Издание со ссылкой на свидетелей сообщает, что женщина с «большим ножом» бегала по улицам, «кричала по-арабски» и пыталась напасть на прохожих. Некоторые свидетели рассказали изданию, что нападавших было несколько.
На странице местной радиостанции в Twitter, по данным газеты, также появилось сообщение: «Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция».
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил «Интерфаксу» председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Подробностей переговоров пока нет.
Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко в пятницу прибыла в Пхеньян с официальным визитом. Российские сенаторы примут участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР. В сообщении Совета Федерации говорится, что у Матвиенко запланированы встречи с председателем верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Тхе Боком и председателем президиума ВНС Ким Ён Намом. О том, что у Матвиенко были запланированы переговоры с Ким Че Ыном, не сообщалось.
В составе делегации также председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сенатор Константин Косачев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В апреле КНДР объявила о прекращении всех ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. После этого отношения КНДР с другими странами улучшились. Так, Ким Чен Ын впервые в истории встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом.
В мае Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая официальная встреча российского чиновника с северокорейским лидером.
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Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма сообщил, что с 10 сентября перестанет возглавлять компанию. При этом он сохранит место в совете директоров Alibaba и останется советником руководства. Как сообщаетThe New York Times, Ма займется благотворительностью и образовательными проектами.
В понедельник миллиардеру исполнится 54 года. Также в этот день, 10 сентября, в Китае празднуют День учителя. До основания Alibaba Ма был учителем английского языка.
Как отмечает издание, Ма решил уйти на пенсию из-за того, что в Китае испортилась деловая среда, а государственные предприятия все чаще вмешиваются в работу частных компаний. Бизнесмен назвал свой уход на пенсию «началом новой эры».
Ма уходит из компании постепенно: он оставил пост генерального директора Alibaba еще в 2013 г. Предприниматель владеет 6,4% акций Alibaba, отмечает издание. Состояние миллиардера оценивается в $36,6 млрд.
Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиаактивах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета The South China Morning Post.
Кроме того, Alibaba занимается разработкой беспилотных автомобилей. Цель компании — разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека. По данным издания Caixin, компания уже начала испытания.
В прошлом месяце Alibaba сообщила о 60%-ном увеличении квартальных продаж, даже на фоне падения прибыли. Годовой доход компании составляет около 250 млрд юаней, или $40 млрд.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить заявление Центробанка о признании Русского национального банка банкротом. Об этом говорится в материалах суда.
Причина отказа не уточняется. На следующей неделе, 12 сентября, суд рассмотрит иск Русского национального банка к ЦБ в лице Управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе. Речь идет о заявлении о признании решений и действий (бездействий) незаконными, говорится в картотеке арбитражных дел. Еще какие-либо подробности не раскрываются.
Русский национальный банк зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Банк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация по величине активов на 1 мая занимала 339-е место в банковской системе России.
ЦБ отозвал лицензию у Русского национального банка в начале июня. Бизнес-модель банка в значительной степени ориентировалась на обслуживание интересов его собственников, говорилось в сообщении ЦБ.
10 крупнейших банков континентальной Европы
Андрей Гордеев / Ведомости
26 февраля Сбербанк стал самым дорогим банком континентальной Европы. Его капитализация превысила во время торгов 91,7 млрд евро
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Mark Lennihan / AP
Таким образом, он обогнал испанский Banco Santander – его капитализация 91,48 млрд евро
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Jacques Brinon / AP
Банк BNP Paribas (Франция). Капитализация – 80,98 млрд евро
3/10
Peter Dejong / AP
ING Groep (Нидерланды). Капитализация – 57,31 млрд евро
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Luca Bruno / AP
Банк Intesa Sanpaolo (Италия). Капитализация – 51,92 млрд евро
5/10
Juan Medina / Reuters
Банк BBVA (Испания). Капитализация – 46,12 млрд евро
6/10
Simon Newman / Reuters
Банк Credit Agricole (Франция). Капитализация – 39,90 млрд евро
7/10
Ints Kalnins / Reuters
Банк Nordea Bank (Швеция). Капитализация – 38,17 млрд евро
8/10
Antonio Calanni / AP
Банк UniCredit (Италия). Капитализация – 38,16 млрд евро
9/10
Lionel Cironneau / AP
Банк Societe Generale (Франция). Капитализация – 37,70 млрд евро
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Американский президент также объявил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату он не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.
Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. Этим летом американский президент обещал обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.
«Я делаю это не ради политики, а делаю то, что правильно для нашей страны. Китай надувает нас уже долгое время», – передавало CNBC слова Трампа. По его словам, некие китайские чиновники заявили ему, что до его прихода к власти в Белом доме «никто бы никогда не стал жаловаться» на торговую политику Китая.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Полицейские пришли в московский штаб политика Алексея Навального, сообщил в Twitter начальник штаба Леонид Волков. По его словам, в штаб «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин уточнил, что полиция задержала восемь человек. По его данным, их везут в ОВД «Даниловский». Причину задержания сотрудники полиции не сообщили.
Дежурный в ОВД «Даниловский» перенаправил все вопросы в пресс-службу УВД по ЮАО Москвы. В пресс-службе УВД по ЮАО не ответили на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не ответила на сообщение «Ведомостей». Ляскин в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» связал задержание с акцией, запланированной на 9 сентября.
В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест в 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей».
Как прошла «Забастовка избирателей» в Москве
Андрей Гордеев / Ведомости
В Москве в воскресенье, 28 января, прошла «Забастовка избирателей», организованная политиком Алексеем Навальным
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Евгений Разумный / Ведомости
Акция на Тверской улице не была согласована с властями
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Андрей Гордеев / Ведомости
Столичное УВД оценило суммарное количество участников акции в 1000 человек
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сторонники Навального скандировали его имя, держали в руках плакаты с призывом к забастовке избирателей
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Андрей Гордеев / Ведомости
Протестующие кроме традиционных лозунгов «Россия будет свободной», «Долой власть чекистов», «Путин вор», «Мы не уйдем» скандировали речевки, связанные с выборами и бойкотом: «Бойкот», «Мы не скот, выборам бойкот», «Четвертый срок - тюремный»
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Забастовку избирателей» Навальный объявил, поскольку его не допустили к участию в выборах президента из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса»
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Петербургские ритейлеры ожидают роста цен на хлеб в ближайшее время, сообщаетРБК со ссылкой на источники. Представитель одной из торговых сетей рассказал изданию, что его компания получила два сообщения от хлебопекарных предприятий Петербурга о планируемом повышении цен.
«Письма прислали «Дарница» и «Каравай», хотят поднять цены на 7–10% с целью поддержать высокое качество продукции», – сказал собеседник издания. По его словам, повышение цен намечено на начало октября.
Аналогичное письмо получил директор другой межрегиональной торговой сети. Его о росте цен тоже уведомили «Дарница» и «Каравай». Предлагаемый рост отпускных цен – 3–8%. «Думаю, что Fazer вышлет запрос на рост цен на следующей неделе. Все производители хлеба всегда в курсе о действиях своих конкурентов и, как правило, действуют схожим образом», – отметил источник.
Объем петербургского рынка хлеба составляет около 440 000 т, отмечает РБК. Лидером рынка является Fazer с долей около 35%, на втором месте «Каравай» с долей около 33%.
В пресс-службе Fazer изданию сообщили, что компания более полутора лет не повышала цены на хлеб и сейчас не планирует это делать. Гендиректор «Каравая» Максим Большов отказался от комментариев. Гендиректор «Дарницы» Виктория Устименко сообщила, что компания два года не повышала стоимость своей продукции и в пересчете на эти годы повышение на 5% незначительно для рынка.
Экономика
Новости
Орешкин оценил эффект для ВВП от повышения пенсионного возраста
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Эффект от повышения пенсионного возраста выразится в росте российской экономики на 1,5% в течение шести лет, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
«По нашим оценкам, кумулятивный эффект на предстоящие шесть лет — это уровень ВВП примерно на 1,5% выше, чем он был бы без реализации этой реформы», — сказал Орешкин в эфире телеканала РБK. Министр пояснил, что эффект будет накапливаться, начиная с 0,1% в 2019 г., в дальнейшем - по 0,3% в год.
По мнению Орешкина, пенсионная реформа приведет к повышению уровня пенсий и росту экономической активности населения старшего возраста. Повышение доходов пенсионеров положительно скажется на таких отраслях экономики, как производство продуктов питания и товаров народного потребления, добавил министр.
В четверг президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В первом чтении предложенный правительством проект закона был одобрен 18 июля.
Путин 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин планируется повысить до 60 лет, а не до 63. Кроме этого, вводится ряд льгот, например для многодетных матерей.
Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы