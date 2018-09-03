Экономика / Мировая экономика

Китайский антиквариат может попасть под импортные пошлины США

Арт-дилеры считают это абсурдом, ведь искусство невозможно заменить «местным аналогом»
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Китайские вазы XII века сильно отличаются от потребительских и промышленных товаров, импорт которых хотят ограничить США в торговой войне с Китаем. Однако антиквариат и более современные произведения китайского искусства попали в список товаров на $200 млрд, на импорт которых Вашингтон может ввести 25%-ные пошлины. Это вызвало возмущение у арт-дилеров и коллекционеров.

Администрация Дональда Трампа утверждает, что пытается защитить американские компании от нечестной торговой политики Китая и хочет заставить Пекин изменить ее. Поэтому Вашингтон уже ввел 25%-ные пошлины на китайские товары на $50 млрд; Пекин ответил на это зеркальными мерами. Теперь Белый дом проводит публичные слушания, чтобы утвердить новый список товаров на $200 млрд. Сотни бизнесменов из различных отраслей в последние недели съехались в Вашингтон для участия в слушаниях, которые заканчиваются в понедельник.

Как утверждают арт-дилеры, пошлины на произведения искусства не смогут заставить Китай изменить торговую политику, а лишь приведут к росту цен на них и навредят конкуренции в отрасли. По их словам, Пекин и так сильно ограничивает экспорт антиквариата, а предлагаемые пошлины коснутся даже тех предметов, которые американские коллекционеры покупают в других странах, например в Великобритании или Японии. Наконец, в отличие от стали, электроники и автомобилей, китайский антиквариат по определению не может быть произведен в США, указывают многие дилеры.

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