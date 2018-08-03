США приостанавливают торговую войну против всех
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Торговый конфликт с США может усугубить нарастающие проблемы в китайской экономике
Власти Китая в пятницу ответили на ужесточившуюся торговую риторику Вашингтона обещанием ввести пошлины на 5207 американских товаров на $60 млрд. Одновременно Народному банку Китая (НБК) пришлось экстренно останавливать падение курса юаня, подошедшего к границе 7 юаней/$, которая удержалась даже во время масштабного оттока капитала два года назад. Курс также приблизился к рекордному минимуму по отношению к валютной корзине, введенной в 2015 г.
Ужесточение риторики
На этой неделе представители администрации президента США заговорили о том, чтобы ввести не 10%-ные, как заявлялось ранее, а 25%-ные пошлины на китайские товары на $200 млрд. Сейчас в Вашингтоне составляют их список (после того как в начале июля США и Китай установили пошлины на $34 млрд; объявленные ограничения еще на $16 млрд пока не введены). В заявлении Госсовета Китая говорится, что он готовит ответные пошлины в 5%, 10%, 20% и 25%, «введение которых будет зависеть от действий США, и Китай оставляет за собой право применить другие контрмеры».
В числе американских товаров, которых коснутся пошлины, – малые и средние самолеты, СПГ, соевое масло, лес, автозачасти. Пошлины на СПГ будут серьезным ударом по планам американских компаний, намеревавшихся расширять экспортные мощности в надежде увеличить поставки в Китай, который занимает второе место по импорту СПГ в мире и третье – по закупкам американского газа. «Если эти пошлины будут введены, другие производители с радостью заполнят образовавшуюся нишу. Мы упустим невероятную возможность, и это будет иметь серьезные последствия для индустрии СПГ США», – сказал Financial Times Чарли Ридл из Center for LNG, представляющей участников отрасли.
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