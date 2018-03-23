Технологии / Наукоемкие технологии

Китай лидирует в применении технологий распознавания лиц

Они облегчают жизнь и гражданам, и следящему за ними государству
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Китай активно развивает технологии распознавания лиц и наблюдения за людьми. Они уже получили признание за то, что помогают находить пропавших детей или пожилых людей и облегчают повседневную жизнь. Так, жители страны могут с помощью сканирования лиц делать покупки, совершать платежи или входить в здания. Но есть и оборотная сторона медали: китайцы находятся под наблюдением, часто не подозревая об этом. Это позволяет правительству и полиции выявлять правонарушителей – от пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, и похитителей бумаги в общественных туалетах до настоящих преступников, а также осуществлять все более тотальный контроль за гражданами.

Китайские компании подали 530 заявок на патенты на системы видеонаблюдения в прошлом году, по данным CB Insights. Для сравнения: в США было подано только 96 заявок. Кроме того, Китай подал более 900 заявок на патенты на технологии распознавания лиц.

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