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Банки начали использовать системы биометрического распознавания лиц

Российские банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении кредитных заявок, рассказали «Коммерсанту» в нескольких финансовых организациях.

Биометрия применяется в качестве дополнительного способа обеспечения безопасности наряду с традиционными путями. При обращении в банк изображение клиента и его паспортные данные заносятся в базу данных, при последующих обращениях платформа идентификации лиц сравнивает биометрические данные клиента и сличает их с информацией о мошенниках. При этом система высокоточно сравнивает фото вне зависимости от поворота головы, освещения, макияжа или разрешения камеры.

По словам директора по управлению рисками Почта-банка Святослава Емельянова, биометрия в 2017 г. помогла банку предотвратить около 10 000 мошеннических сделок на сумму более 1,5 млрд руб. Количество распознанных как мошенничество заявок возросло на 10%, но суммы потенциальных незаконных сделок уменьшились.

Система позволяет отклонять большую часть мошеннических заявок по поддельным паспортам, подтверждает начальник управления расследования мошенничества банка «Ренессанс кредит» Сергей Афанасьев. Общая экономия банка за счет биометрии составляет 8-10 млн руб. в год.

В «Тинькофф банке» также рассказали, что экономят благодаря технологии распознавания лиц десятки миллионов рублей ежемесячно.

В ВТБ изданию сообщили, что банк готовится к реализации проекта по сбору и использованию биометрических данных. В Альфа-банке тестируют решения с биометрическим распознаванием лиц для повышения уровня сервиса. Рассматривают вопрос внедрения системы и в ОТП-банке. В Сбербанке и Райффайзенбанке отказались от комментариев.

Однако хранение биометрических данных в базах банков сопряжено с огромными рисками, поскольку хищение такой информации значительно опаснее кражи паролей или кодов, подчеркивают эксперты. «Глаза и отпечатки пальцев — одни на всю жизнь, их невозможно заменить как скомпрометированный паспорт или банковскую карту. Так что внедрять биометрию могут лишь банки с высочайшим уровнем информационной безопасности и защиты, — указывает руководитель рабочей группы «Защита информации и безопасность инфраструктуры в платежных системах» НП НПС Александр Виноградов. Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов отмечает, что банки предлагают использовать для получения биометрических данных смартфоны и обычные компьютеры и передавать эту информацию по каналам общего пользования, где их легко могут перехватить хакеры. Уязвимости в применении биометрии выявляются регулярно, потому использование ее банками нельзя однозначно назвать благом для клиента, считает эксперт.