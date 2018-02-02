Минкомсвязи будет регулировать сбор биометрических данных россиян

Минкомсвязи хочет регулировать сбор биометрических данных россиян Сергей Бобылев / ТАСС

Регулировать обработку биометрических данных для удаленной идентификации россиян, скорее всего, будет Минкомсвязи. Это следует из проекта постановления правительства.

Если он будет принят, именно Минкомсвязи до 30 апреля определит порядок сбора и хранения биометрических данных. Также министерство установит порядок передачи данных в единой биометрической системе.

Биометрическая система – часть процесса удаленной идентификации россиян, который позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Механизм должен работать так: клиент единожды проходит первичную идентификацию, лично явившись в банк и предоставив паспорт. Банк направляет данные клиента в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), а также снимает на видео изображение лица и записывает голос. Эти данные будут храниться в биометрической системе.

В дальнейшем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по смс и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.

Согласно проекту постановления, Минкомсвязи утвердит требования к технике и технологиям, с помощью которых банки смогут идентифицировать клиентов. Минкомсвязи также установит, как нужно сравнивать данные первичной идентификации и данные, полученные по запросу на оказание той или иной услуги. А еще определит процент соответствия данных, который позволит считать идентификацию успешно пройденной.

Президент подписал закон об удаленной идентификации в конце прошлого года. Пилотный проект начнется летом, говорила в четверг первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Однако до этого еще предстоит принять целый ряд подзаконных актов. Кроме выбора регулятора, который установит порядок работы с биометрическими данными, правительству в том числе нужно определить исполнителя функций оператора системы. Им должен стать тот, кто «занимает существенное положение в сети связи общего пользования в не менее чем 2/3 субъектов страны», говорится в законе. Технологию с лета разрабатывает Ростелеком, в октябре он представил прототип системы.

В начале осени оператором биометрической системы хотело стать МВД. Этот вопрос обсуждался на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова. В начале ноября представитель МВД сообщал, что проект концепции национальной системы биометрической идентификации проходил согласования в министерстве.

Согласно принятому в декабре закону, оператор биометрической системы будет предоставлять сведения МВД и ФСБ. Информация будет предоставляться силовым структурам по их запросам в отношении лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях, совершении террористических актов, говорил агентству «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.