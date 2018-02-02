Минкомсвязи будет регулировать сбор биометрических данных россиян
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Регулировать обработку биометрических данных для удаленной идентификации россиян, скорее всего, будет Минкомсвязи. Это следует из проекта постановления правительства.
Если он будет принят, именно Минкомсвязи до 30 апреля определит порядок сбора и хранения биометрических данных. Также министерство установит порядок передачи данных в единой биометрической системе.
Биометрическая система – часть процесса удаленной идентификации россиян, который позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Механизм должен работать так: клиент единожды проходит первичную идентификацию, лично явившись в банк и предоставив паспорт. Банк направляет данные клиента в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), а также снимает на видео изображение лица и записывает голос. Эти данные будут храниться в биометрической системе.
В дальнейшем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по смс и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.
Согласно проекту постановления, Минкомсвязи утвердит требования к технике и технологиям, с помощью которых банки смогут идентифицировать клиентов. Минкомсвязи также установит, как нужно сравнивать данные первичной идентификации и данные, полученные по запросу на оказание той или иной услуги. А еще определит процент соответствия данных, который позволит считать идентификацию успешно пройденной.
Президент подписал закон об удаленной идентификации в конце прошлого года. Пилотный проект начнется летом, говорила в четверг первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Однако до этого еще предстоит принять целый ряд подзаконных актов. Кроме выбора регулятора, который установит порядок работы с биометрическими данными, правительству в том числе нужно определить исполнителя функций оператора системы. Им должен стать тот, кто «занимает существенное положение в сети связи общего пользования в не менее чем 2/3 субъектов страны», говорится в законе. Технологию с лета разрабатывает Ростелеком, в октябре он представил прототип системы.
В начале осени оператором биометрической системы хотело стать МВД. Этот вопрос обсуждался на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова. В начале ноября представитель МВД сообщал, что проект концепции национальной системы биометрической идентификации проходил согласования в министерстве.
Согласно принятому в декабре закону, оператор биометрической системы будет предоставлять сведения МВД и ФСБ. Информация будет предоставляться силовым структурам по их запросам в отношении лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях, совершении террористических актов, говорил агентству «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.