ЦБ и ФСБ создадут приложение для удаленного открытия счета в любом банке

Центробанк (на фото: председатель ЦБ Эльвира Набиуллин) вместе с ФСБ создаст мобильное приложение для удаленного открытия счета и получения кредита в любом банке PhotoXPress

Скоро появится мобильное приложение, которое позволит россиянам удаленно открывать счета в банках и получать кредиты. Об этом рассказала на встрече банков с руководством ЦБ его первый зампред Ольга Скоробогатова. Приложение будет работать независимо от конкретного банка, добавила она.

По ее словам, сейчас идет разработка, в которой участвует ЦБ, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), а также участники рынка. Компания-подрядчик будет выбрана позднее. Приложение будет сертифицировано ФСБ и ФСТЭК и не даст утечь персональным данным, объяснила Скоробогатова. Что касается компьютеров, то ЦБ пока не будет ограничивать их использование для удаленной идентификации, но банки будут предупреждать клиентов о рисках. Будет ли отдельная защищенная программа и для компьютера, пока обсуждается.

В конце прошлого года президент подписал закон об удаленной идентификации клиентов банков, который позволит получать сначала финансовые, а затем и другие услуги онлайн.

Для этого клиент должен пройти первичную идентификацию в банке, показав паспорт. Банк также с согласия клиента отправляет его данные в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), снимает на видео его лицо и записывает голос, которые будут храниться в биометрической системе.

Далее клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – ему нужно будет только ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг, затем – код из эсэмэски и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой.

Пилотный проект удаленной идентификации заработает в июле этого года, сказала в четверг Скоробогатова. Она подчеркнула, что 46% клиентов банков в мире в 2017 г. не посещали их офисы для получения услуг, и заверила, что Россия входит в топ-10 стран, где прижилось дистанционное обслуживание.

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