Минэкономразвития оценило слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Президент США и ранее неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы Evan Vucci / AP

Минэкономразвития России считает, что США не смогут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за противодействия бизнеса - вне зависимости от желаний президента Дональда Трампа. Более того, вне ВТО американской экономике скорее всего станет хуже, говорится в комментарии министерства.

«От игры без правил пострадает в том числе и американская экономика. США – второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки. Чтобы обеспечить себе такие условия после выхода из ВТО, американцам придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая ЕС, Китай и другие страны», - указывается в сообщении Минэкономразвития.

«Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут «выторговать», будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО. Поэтому вряд ли американский бизнес даст Трампу реализовать свои угрозы. Тем более что для выхода из ВТО одного желания президента будет недостаточно. Нужно решение конгресса США», - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

О возможном выходе из ВТО Трамп сказал в интервью Bloomberg News: «Если они (ВТО) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО». Это первое его публичное заявление такого характера, хотя о резком недовольстве президента США политикой ВТО было известно и ранее, отмечает агентство. В начале года Трамп назвал ВТО «катастрофой», но подчеркнул, что выходить из организации не собирается. По мнению Bloomberg, вред от выхода США из ВТО стал бы намного больше, чем даже от полномасштабной торговой войны с Китаем.

Кроме того, сегодня Трамп назвал «недостаточно хорошим» последнее предложение ЕС о взаимном обнулении импортных пошлин на автомобили и не исключил, что скоро примет окончательное решение об импортных пошлинах на китайскую продукцию объемом $200 млрд.

«Мы редко выигрывали иски [в ВТО] - до прошлого года. А в прошлом году стали много выигрывать. Знаете почему? Потому что они знают, что, если этого не будет, я уйду», - сказал Трамп Bloomberg. Агентство пишет, что в реальности исковая история США лучше средней по ВТО.

В понедельник США, ранее обвинившие апелляционный суд ВТО в излишней мягкости по отношению к Китаю, объявили, что заблокируют назначение четвертого судьи суда. Это оставит организацию с тремя судьями из семи положенных и в дальнейшем может привести к параличу важнейшего инструмента разрешения торговых споров.

Импичмента Трамп не боится, следует из его интервью. «Не думаю, что они могут подвергнуть импичменту кого-то, кто отлично работает. Посмотрите на экономику, на рабочие места, на внешнюю политику, что происходит с другими странами. Посмотрите на торговые сделки. Я отлично справляюсь», - заявил президент США.