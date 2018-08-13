США пересматривают торговые преференции
Администрация Дональда Трампа может лишить поддержки многие страны
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Индия больше всего экспортировала товаров в США по системе торговых преференций
Francis Mascarenhas / Reuters
США оказывают торговое давление не только на Китай, но и на менее богатые страны. В прошлом Вашингтон позволял им экспортировать свою продукцию в США на выгодных условиях. Но после прихода к власти Дональда Трампа некоторые из этих стран могут лишиться привилегий.
Речь идет о системе торговых преференций США (GSP), которая появилась в 1976 г., чтобы помогать развивать бедные страны, позволяя им экспортировать тысячи товаров – от комплектующих для автомобилей до ювелирных изделий – без уплаты пошлин. Сейчас эта система действует в отношении 121 страны – от Фиджи до Эквадора.
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