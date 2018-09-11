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Samsung открыл в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов

Южнокорейская Samsung открыла в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов. В нем также будет представлена и другая инновационная продукция компании, в том числе бытовая электроника. Компания пытается занять наиболее выгодную позицию на втором по величине рынке смартфонов в мире на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских брендов, пишет Reuters. Новый магазин площадью около 3000 кв. м расположен на юге города Бангалор. При магазине будет работать сервисный центр для смартфонов.

Индия — выгодный рынок для производителей смартфонов за пределами Китая и США, где рост продаж устройств замедлился, отмечает агентство.

«Индия — чрезвычайно важный рынок для компании», — заявил старший вице-президент Samsung India Мохандип Сингх, добавив, что компания собирается открыть такие магазины в нескольких из десяти крупнейших городов Индии. Samsung потратил «огромные» деньги на аренду площадей, отметил Сингх, отказавшись подробнее рассказать об этом.

В Индии работают 2100 магазинов по франшизе Samsung. Основной конкурент южнокорейской компании на индийском рынке — китайская Xiaomi Corp., отмечает Reuters. Apple продает свои устройства в Индии через реселлеров. Производитель iPhone еще не открыл каких-либо флагманских магазинов в стране.

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