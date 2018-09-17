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Дудь перестал быть главным редактором Sports.ru

Новым главным редактором Sports.ru с 1 сентября стал Александр Аксенов, а шеф-редактором – Владислав Воронин, сообщил на своей страничке в Facebоok Юрий Дудь, который был главным редактором сайта в течение последних семи лет.

«Алекс Аксенов за год (с сентября 2017 г. шеф-редактором был он) пересобрал всю редакционную работу, и на сайте снова стало много отличного чтива <...> Влад Воронин – воспитанник Sports.ru: он пришел на сайт в 2010-м, когда ему было 17, и очень быстро стал одним из важнейших людей», – написал Дудь.

Юрий Дудь останется в Sports.ru в должности замгендиректора. «Буду помогать Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего, – деньгами», – пояснил он.

Сайт Sports.ru является флагманским проектом цифрового спортивного издательства Tribuna Digital. Он был запущен в 1998 г., но зарегистрировался как СМИ только в июне этого года (чтобы беспрепятственно работать на чемпионате мира по футболу). В августе у сайта Sports.ru было более 42,7 млн просмотров.

Дудь работал главным редактором Sports.ru с осени 2011 г. До этого он был специальным корреспондентом и комментатором в спортивной редакции «НТВ-Плюс». В феврале 2017 г. Дудь запустил свой YouTube-канал, на котором берет интервью у известных политиков, бизнесменов, журналистов и деятелей культуры.