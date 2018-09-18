Суд отклонил иск заблокированного за доступ к Telegram VPN-сервиса
Арбитражный суд Москвы отклонил иск зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, которая требовала от Роскомнадзора разблокировать ее VPN-сервис. «В удовлетворении исковых требований отказать полностью», — передает «РИА Новости» слова судьи.
Private Networks требовала признать незаконным включение принадлежащих ей доменных имен и ip-адресов интернет-сервиса TGVPN в реестр запрещенных сайтов.
Технология VPN обеспечивает шифрование передаваемого трафика, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Сервис используется, в частности, для обхода блокировок определенных интернет-ресурсов.
Роскомнадзор заблокировал TGVPN по решению Таганского суда в связи с тем, что сервис создавал технические условия для функционирования мессенджера Telegram, который блокируется в России с середины апреля из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Представитель Private Networks в суде заявил, что сервис TGVPN не имеет отношения к мессенджеру Telegram и никак с ним не аффилирован. Компания считает, что Роскомнадзор нарушил ее конституционное право на распространение информации, право на предпринимательскую деятельность и причинил ей экономический ущерб. Кроме того, по мнению истца, ведомство превысило полномочия, поскольку адреса и домены компании не содержатся в требовании Генпрокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор.