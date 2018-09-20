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Технологии
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Amazon откроет до 3000 магазинов без кассиров в течение трех лет

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Компания Amazon планирует к 2021 г. открыть в США до 3000 магазинов без кассиров и продавцов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В магазине используются те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, считывание и обработка данных с разных датчиков, а также глубинное обучение.

Покупателю, чтобы войти в магазин, нужно установить бесплатное приложение на свой смартфон и поднести устройство к считывающему устройству на входе. После этого он сможет выбрать нужные ему продукты — стоимость за них автоматически спишется с привязанного к приложению счета пользователя. Передавать информацию о покупках в приложения будут установленные на полках сканеры. Отказаться от уже выбранных товаров можно, просто поставив их обратно на полку.

Amazon открыла первый магазин без продавцов в Сиэтле (штат Вашингтон) в январе. С того момента ритейлер запустил еще две точки в том же городе и четвертую в Чикаго (штат Иллинойс).

Компания Amazon создана Джеффом Безосом в 1994 г. Ее штаб-квартира расположена в Сиэтле. Компания занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ранее рыночная капитализация Amazon превысила $1 трлн.

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

Бизнес
Новости

«Силовые машины» Мордашова возглавил топ-менеджер из «Интер РАО»

Ведомости
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Совет директоров машиностроительного концерна «Силовые машины» освободил от должности гендиректора компании Юрия Петреню, сообщила компания. На его место с 20 сентября назначен Тимур Липатов, работавший до июля на посту гендиректора «Интер РАО — Электрогенерация». Срок его полномочий на новой должности — три года.

В начале июля газета «Коммерсантъ» писала, что в «Интер РАО» после ареста бывшего члена правления компании Карины Цуркан начинается волна увольнений. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже в интересах иностранных государств, в том числе Румынии. Сейчас она находится под арестом. Источники издания рассказывали, что Липатова в «Силовые машины» пригласил владелец компании Алексей Мордашов.

Петреня руководил «Силовыми машинами» чуть больше года. Он был назначен на пост гендиректора в июле 2017 г. В сообщении уточняется, что он вернется к работе в должности заместителя гендиректора — технического директора и будет курировать направления технической политики и научно-исследовательской деятельности компании. Причины смены гендиректора компания не уточняет.

«Силовые машины» производят и поставляют оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.

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Экономика
Новости

Российская экономика показала в августе минимальный рост с начала года

Ведомости
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Рост ВВП в августе в годовом выражении составил 1,0% — минимальное значение с начала года. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности». Годовые темпы роста экономики в июле составляли 1,8%, в июне — 1,1%, в мае — 2,5%. В целом за январь — август ведомство оценило рост на уровне 1,6%.

Серьезное замедление темпов роста министерство объясняет падением в сельском хозяйстве в августе на 10,8% в годовом выражении. Сбор зерновых и зернобобовых оказался на 1 сентября на 14,1% ниже, чем на эту же дату в прошлом году, сахарной свеклы — на 23,5%. В строительстве Минэкономразвития наблюдает стагнацию (минус 0,8% в августе после минус 0,7% в июле). Замедлился рост промышленного производства (2,7% после 3,9% в июле) и грузооборота на транспорта (2,5% после 4,1% в июле).

В структуре промышленного производства Минэкономразвития обращает внимание на ускорение роста добычи полезных ископаемых. Ведомство объясняет это ростом добычи нефти после изменения в июле параметров сделки ОПЕК. Несмотря на замедление темпов в обрабатывающей промышленности, ведомство обращает внимание на высокие темпы роста в химической и пищевой промышленности, деревообработке.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП в 2018 г. до 1,8% с 1,9%. ЦБ ожидает рост ВВП в 2018 г. в интервале 1,5-2,0%. МЭР также в начале сентября понизило прогноз роста ВВП на 2019 г. до 1,3% с 1,4% на фоне решения правительства о повышении НДС с 2019 г. ЦБ также из-за повышения НДС понизил прогноз роста экономики на 2019 год до 1,2-1,7% с 1,5-2,0%.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Памфилова назвала закономерной отмену результатов выборов в Приморье

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Решение избиркома Приморья отменить результаты выборов губернатора края является закономерным и единственно возможным в сложившей ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова «Интерфаксу». По ее словам, в Приморье во втором туре голосования было невозможно адекватно и точно оценить волю более 24 000 избирателей, так как на участках, где они голосовали, в течение нескольких часов не было контроля за документами.

В четверг избирком Приморского края признал, что итоги второго тура выборов губернаторов края невозможно признать достоверными. На них победил врио губернатора региона Андрей Тарасенко, за которого проголосовали 253 200 избирателей, или 49,55% от числа пришедших на выборы. Его соперник – кандидат КПРФ Андрей Ищенко – получил 245 550 голосов и 48,06%. Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей.

По словам Памфиловой, члены избиркома Приморья «поступили так, как должны были поступить». «От этого решения выиграли избиратели Приморья», – заявила председатель ЦИК. Новые выборы губернатора региона должны пройти в течение трех месяцев. Их дату в ближайшее время утвердит заксобрание региона.

Бизнес
Новости

«Сибур» получит кредит банка БРИКС на $300 млн

Ведомости
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Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление компании «Сибур» несуверенного займа на $300 млн для обеспечения экологичности проекта «Запсибнефтехим». Об этом говорится в пресс-релизе банка по итогам заседания совета директоров. «НБР обеспечит финансирование, включая возмещение расходов на строительство объектов по очистке и переработке сточных вод, а также коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры», - отмечается в сообщении.

Всего совет директоров одобрил три проекта, включая российский, на $825 млн. Остальные два касаются индийского штата Мадхья-Прадеш. Суверенный заем в размере $175 млн выделен на строительство и модернизацию примерно 350 мостов. Другой суверенный заем на $350 млн предназначен для восстановления основных дорог штата общей протяженностью порядка 2000 км.

В стратегии развития банка на 2017-2021 гг. отмечается, что общий объем одобренных советом директоров кредитов к 2021 г. может составить $32-44 млрд.

Технологии
Новости

К 2023 году в России появится прототип возвращаемой ракеты-носителя

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Полнофункциональный демонстратор возвращаемой ракеты-носителя «Крыло-СВ» (ступень возвращаемая) будет создан в России в ближайшие четыре года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Фонда перспективных исследований (ФПИ). По его словам, сейчас идет подготовка технического задания, а непосредственная работа, по прогнозам ФПИ начнется в первой половине 2019 г.

Разработку демонстратора профинансирует ФПИ. Позже предполагается включить «Крыло-СВ» в Федеральную космическую программу как проект с хорошим коммерческим потенциалом. Ступень будет изготовлена из российских комплектующих. Головным исполнителем по проекту рассматривается площадка АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева». Также в проекте принимают участие специалисты «Роскосмоса», продувками аэродинамической модели будет заниматься ЦАГИ.

При подготовке аванпроекта эксперты исследовали зарубежный опыт, в том числе компании SpaceX, работающей над созданием ракет многоразового использования.

Выбор редактора
Политика
Новости

Управление СК приступило к доследственной проверке нарушений на выборах в Приморье

Ведомости
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Следственное управление СКР по Приморскому краю начало доследственные проверки по фактам нарушений на губернаторских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В настоящее время уголовных дел пока не возбуждено. По второму туру выборов рассматриваются обращения, а по фактам нарушений в первом туре начаты доследственные проверки», - рассказал представитель управления.

Во втором туре выборов, прошедшем 16 сентября, по ходу подсчета голосов лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко, но в процессе обработки результатов последнего процента его оппонент от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко вырвался вперед. По итогам обработки 100% протоколов они набрали 48,06% и 49,55% соответственно.

Накануне ЦИК единогласно рекомендовал краевому избиркому признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку «невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей».

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об обнаружении вброса примерно 14 500 голосов на 19 участках в Артеме и Уссурийске. Об этом она рассказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Мы заметили <...> 19 избирательных участков в Артеме, Уссурийске, где вдруг, неожиданно, когда перевалило за 90% ввода, вдруг пошли повторные вводы протоколов. И мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы. И, в общей сложности, <...> было прибавлено где-то 14 500 [голосов] в пользу Тарасенко, это очевидно было. Мы видели это в ГАС «Выборы», - приводит ее слова агентство.

Заседание приморского избиркома об отмене итогов выборов состоится сегодня. Новые выборы должны пройти не позднее 16 декабря.

Выбор редактора
Политика
Новости

BBC узнала о «помощи» Михаила Леонтьева губернатору Хакасии на выборах

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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев записал телесюжет о кандидате в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентине Коновалове — противнике губернатора Виктора Зимина. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на двух человек, знакомых с подготовкой второго тура.

По их словам, Леонтьев приезжал на несколько дней после первого тура выборов в Абакан — столицу республики.

В снятом им сюжете, который выйдет на местном телевидении в ближайшее время, Леонтьев рассказывает о том, что кампанию Коновалова финансировало угледобывающее предприятие «Разрез Аршановский» (входит в холдинг «Рутэк» депутата Госдумы Глеба Хора).

Как рассказал один из собеседников BBC, в сюжете говорится, что коммунистов «купили угольщики». «А здесь такого не любят. Это считается некрасиво, такая темная сторона. Коммунисты тут шесть лет воевали именно против этого Аршановского разреза. Они проводили митинги, приезжала Евгения Чирикова», — отметил он. По его словам, Леонтьев в телесюжете «в своей традиционной манере» будет сидеть в студии и рассказывать об этом.

Другой собеседник BBC подчеркнул, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина очень хорошие отношения с Зиминым. «В штабе Зимина решили, что надо привлечь узнаваемые лица в свою кампанию», — отметил источник.

Лентьев подтвердил, что ездил в Абакан «поддержать человека». Кого именно, он уточнить отказался: «Не скажу! Но понятное дело, что не коммуниста». Он отметил, что не знает, выйдет ли сюжет и «есть ли вообще какой-то сюжет».

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов (44,8%) уверенно выиграл у Зимина (32,4%).

Хакасия оказалась одним из четырех регионов, где по итогам единого дня голосования пройдет второй тур. В этой республике, а также в Хабаровском крае и Владимирской области он состоится в воскресенье, 23 сентября. В Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт предложил противнику — кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу — стать первым вице-губернатором, и тот принял предложение. Во Владимирской области, по данным РБК, противнику губернатора Светланы Орловой предложили должность вице-спикера.

В Приморском крае второй тур прошел 16 сентября. Итоги выборов в этом регионе ЦИК 19 сентября рекомендовал признать недействительными. Кандидат от КПРФ в Приморье Андрей Ищенко сообщал, что ему предлагали должность вице-губернатора. «Я их послал», — отметил он.

Бизнес
Новости

Подгузов рассказал о планах «Почты России» оказывать медицинские услуги

Ведомости
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «Коммерсанту» рассказал о планах выхода компании на рынок социальных услуг. Поскольку почтальоны в силу специфики работы заходят в каждый дом, они могли бы помочь в улучшении качества жизни. «Например, в Новгородской области мы уже начали пилотировать новую модель, по которой почтальону предлагается в том числе выполнять простейшие функции фельдшера — измерить давление, провести простые медицинские процедуры, просто осведомиться о состоянии здоровья жителей или вызвать скорую помощь», – рассуждает Подгузов.

Оборудование «Почты России» оптоволоконными средствами связи способствовало бы развитию телемедицины – первичная диагностика и консультации с врачом могли бы стать доступны на базе отделений. Компания готова предложить государству точки предоставления соцуслуг, уточнил Подгузов. По его словам, это позволило бы «вдохнуть экономическую эффективность в работу почтальонов».

Говоря о новой стратегии «Почты России», Позгузов отметил, что компания ожидает увеличения выручки со 190 млрд руб., прогнозируемых по итогам 2018 г., до 270 млрд руб. к 2023 г . «Это станет возможным за счет того, что мы укрепим свой статус национального логистического оператора и за счет развития инфраструктуры станем основным игроком на рынке. От этого блока мы ожидаем рост выручки до 120 млрд руб.», - рассказал он.

Подгузов подтвердил планы компании по созданию 100%-ной дочерней компании в Китае, где с 2016 г. у «Почты России» работает представительство. Он также указал на успешную работу филиала «Почты России» в Германии. «Все почтовые отправления Deutsche Post, предназначенные для отправки в Россию, сортируются в нашем собственном логистическом хабе в Берлине и доставляются получателям» в России. Гендиректор компании заверил, что она «будет предоставлять услуги не только внутри страны, но и за ее пределами, а международная стратегия «Почты» тоже сейчас разрабатывается». При этом он подчеркнул, что в первую очередь хотел бы сконцентрироваться на развитии в России.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В ЕС начали проверять Amazon на нарушение антимонопольного законодательства

Ведомости
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В Евросоюзе началась проверка в отношении американского онлайн-ритейлера Amazon из-за возможного нарушения конкуренции. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, пишет Reuters.

По ее словам, проверка инициирована из-за того, что Amazon размещает у себя на сайте информацию о продавцах и в то же время конкурирует с ними. Компания могла использовать полученную информацию для собственных продаж, утверждает Вестагер.

«Мы собираем информацию по этой теме, и мы направили несколько запросов к участникам рынка, для того чтобы понять проблему целиком», — сказала она. По ее словам, проверка только начата и дело еще не открыто. «Мы пытаемся понять, имеем ли мы полную картину», — подчеркнула еврокомиссар.

Amazon отказалась комментировать эту информацию.

За нарушение антимонопольных законов еврокомиссия по вопросам конкуренции имеет право штрафовать компании на сумму до 10% ее глобальной выручки.

Ранее основатель компании Джефф Безос сообщал, что впервые в прошлом году более половины всех товаров, проданных на Amazon, принадлежали другим ритейлерам. 

Технологии
Новости

Минсвязи предложило обязать ставить российские антивирусы на ввозимые компьютеры

Ведомости
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Минкомсвязи предлагает законодательно обязать устанавливать отечественные антивирусы на все ввозимые в Россию и создаваемые на ее территории персональные компьютеры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на внесенный в правительство паспорт нацпроекта «Цифровая экономика».

По данным издания, нововведение предлагается ввести с 1 августа 2020 г. В отзыве Минэкономразвития, который был направлен в Минкомсвязи и аппарат правительства 11 сентября, говорится, что норму следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Это позволит обосновать отступление от принципов ВТО.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, нормы ВТО позволяют вводить такие меры «в целях обеспечения национальной безопасности». «Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными», — подчеркнули в ведомстве. Минкомсвязи не ответило на запрос.

В июле «Коммерсантъ» сообщал, что ФАС внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2018-2019 гг., в которой предлагается обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на устройства российские аналоги браузеров, приложений и программных продуктов. Требование должно быть утверждено законопроектом в апреле 2019 г.

В марте Минкомсвязи опубликовало проект приказа, в котором говорилось, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Это потребовало бы перевода пользователей на новые сим-карты. Операторы оценили затраты на исполнение мер в 5 млрд руб. Также они указали, что реализация приказа потребует регулярной замены сим-карт у абонентов.

RNS в начале сентября сообщало, что Минсвязи остановило разработку приказа.

Политика
Новости

Асад выразил Путину соболезнования спустя два дня после крушения Ил-20 в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море. Об этом сообщает сирийской правительственное агентство SANA.

«От своего имени и от имени сирийского народа выражаю вам и дружественному российскому народу глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к смерти российских военных, которые выполняли благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — говорится в телеграмме.

Асад возложил ответственность за происшедшее на Израиль. Эта страна, по его мнению, «всегда использовала самые грязные средства для достижения своих грязных целей и осуществления агрессии» в регионе.

Сирийский президент выразил также надежду на то, что происшедшее «не помешает продолжению борьбы с терроризмом».

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Асад не звонил Путину.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября сирийской системой ПВО по ошибке. Погибли все находившиеся на борту 15 военнослужащих. Минобороны возложило ответственность за происшедшее на Израиль, расценив это как преднамеренную провокацию — по мнению ведомства, израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийской ПВО. Израиль в свою очередь возложил ответственность за происшедшее на режим Асада. Путин назвал происшедшее «цепью трагических случайных обстоятельств».

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