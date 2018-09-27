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У WikiLeaks сменился главный редактор

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, ранее занимавшего пост официального представителя организации. Об этом говорится на сайте WikiLeaks.

Решение было принято в связи с тем, что Ассанж в течение последних шести месяцев находится в изоляции в посольстве Эквадора, поясняется в сообщении. Ассанж продолжит занимать пост издателя WikiLeaks.

Исландский журналист Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 г., после этого он курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией.

Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы о военных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили его в разглашении секретной информации.

Сейчас Ассанж находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он получил там убежище в 2012 г. и с тех пор ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания. В марте этого года Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля».

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет