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Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля»

Эквадорское посольство в Лондоне, в котором с 2012 г. укрывается основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, лишило его доступа в интернет и права принимать посетителей после поста в соцсетях о «деле Скрипаля», написали западные СМИ. Последний пост в его аккаунте датирован 27 марта.

Такое решение было принято, поскольку «его (Ассанжа) поведение, с сообщениями в социальных сетях, ставит под угрозу риска хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», сообщило министерство коммуникаций Эквадора без уточнения конкретной причины. Как следует из официального комментария, Ассанж нарушил письменное соглашение, по которому обязался не делать сообщений, угрожающих отношениям Эквадора с другими странами.

Ассанж написал на своей странице в Twitter, что высылка российских дипломатов союзниками Великобритании с подачи премьер-министра Терезы Мэй в связи с отравлением Скрипаля - пример «плохой дипломатии». По его оценке, эти действия Великобритании в контексте трагедии в Кемерове только укрепляют «нарратив Кремля» о согласованном антироссийском фронте Запада. Кроме того, он считает все доказательства по делу косвенными.

Прокуратура Швеции решила отказаться от расследования дела об изнасиловании в отношении Ассанжа, но британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.