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Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения председателю совета директоров Samsung

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение в препятствовании деятельности профсоюзов председателю совета директоров Samsung Ли Санг Хуну и еще 32 сотрудникам компании, в их числе руководители старшего звена, пишет Financial Times.

Обвинения касаются деятельности Ли Санг Хуна на посту главного финансового директора в 2012-2017 гг., отмечает Dow Jones. Новые обвинения были предъявлены в том числе и зампредседателя Samsung Ли Чжэ Юну, который был приговорен к условному сроку за коррупцию.

Эти обвинения будут еще одним ударом по репутации Samsung — одной из крупнейших в мире технологических компаний, которая пытается восстановить свой имидж после многолетнего коррупционного скандала с участием высшего руководства компании, отмечает газета. В августе 2017 г. суд Сеула приговорил вице-президента Samsung Ли Чже Ена к пяти годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищениях и сокрытии активов. На тот момент Forbes оценивал состояние 49-летнего миллиардера Ли Чже Ена в $6,8 млрд (№ 3 в рейтинге богатейших людей Южной Кореи по версии Forbes). Топ-менеджер не признал вину. Приговор Ли Чже Ену был связан с коррупционным скандалом вокруг экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. По информации следствия, члены правительства брали взятки от представителей Samsung в обмен на поддержку компании. Деньги перечислялись в различные некоммерческие фонды, которые возглавляла близкая подруга президента — Чхве Сун Силь.

По информации следствия, топ-менеджеры компании использовали различные методы давления на сотрудников, мешая деятельности профсоюзов компании. Они угрожали снизить зарплату сотрудникам, являющихся членами профсоюзов, а также высказывали угрозы субподрядчикам, которые сотрудничали с организациями по защите интересов рабочих.

Samsung отказалась комментировать обвинения, связанные с нарушением трудового законодательства Южной Кореи. Ранее компания официально не выступала против деятельности профсоюзов, однако заявляла, что они «создают ненужные конфликты», утверждает FT.

Активист Ли Джоун сказал, что несмотря на то что предъявленное 32 сотрудникам компании обвинение является беспрецедентным, власти ранее не реагировали на сообщения о жестоком давлении на профсоюзы. «Samsung уже давно обвиняют в организованной диверсии и незаконной трудовой деятельности, но надлежащего расследования никогда не проводилось», — заявил другой активист.

В апреле в офисе постпродажного обслуживания в штаб-квартире Samsung в Сувоне прошли обыски. Они проходили в рамках возобновленного расследования фактов саботажа руководством Samsung попыток сотрудников компании создать независимый профсоюз. Пресс-секретарь Samsung тогда подтвердил, что прокуратура произвела выемку документов.

Расследование в отношении Samsung началось в 2013 г. после обнародования якобы корпоративного документа, содержащего рекомендации по противодействию созданию работниками собственных профсоюзов. Однако дело было закрыто в 2015 г., так как прокуратура не смогла доказать достоверность документа.