Менеджмент / Управление

Если начальник годится сотруднику во внуки

Управление коллективами, которые включают до пяти разных поколений, – особая задача
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Проблема управления сотрудниками, относящимися к разным поколениям, для компании Pitney Bowes особенно актуальна. Брижит ван Ден Хоут, вице-президент по кадрам, должна убедить 20-летних сотрудников, что у них есть будущее в компании. Компания развивает интернет-торговлю, чтобы компенсировать падение офлайнового спроса на франкировальные машины. Около трети коллектива – ветераны старше 50 лет. Для развития онлайнового бизнеса были созданы группы из примерно 15 сотрудников разного возраста и из разных отделов, разбирающихся в IT, продажах, коммерческом праве. Решения принимаются совместно, и молодежь имеет равное право голоса с опытными сотрудниками. Старый способ работы, когда сотрудники делятся по возрасту и опыту и наибольший авторитет имеют ветераны, больше не актуален, говорит ван Ден Хоут.

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