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Apple заплатит $600 млн за долю в разработчике чипов Dialog Semiconductor

Apple купит долю в европейской компании по производству микрочипов Dialog Semiconductor, а также получит технологии компании в сфере управления энергопотреблением, говорится в пресс-релизе Dialog Semiconductor. Стоимость сделки оценивается в $600 млн, из которых $300 млн Apple выплатит наличными сразу, еще $300 млн — в течение трех лет.

Согласно договоренностям, Apple перейдут некоторые активы Dialog, в том числе предприятия в Италии, Великобритании и Германии, а также примерно 300 инженеров, или 16% штата Dialog. TechCrunch уточняет, что эта сделка станет крупнейшей для производителя iPhone с точки зрения найма сотрудников. Она будет закрыта в первой половине 2019 г. после одобрения со стороны регуляторов.

«Dialog имеет глубокие знания в области разработки чипов, и мы очень рады, что талантливая группа инженеров, которая уже давно поддерживает наши продукты, теперь работает напрямую для Apple», — прокомментировал сделку старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения Apple Джони Сруджи. Его слова приводятся в сообщении. Теперь компания рассчитывает провести «контролируемую, плавную» трансформацию бизнеса, поскольку давно ищет новые возможности в сфере интернет-вещей. Сейчас Dialog Semiconductor работает над чипами для AirPods, Apple Watch, а также VR-гарнитур.

Акции Dialog Semiconductor на фоне новостей о сделке с Apple дорожают на 31% на торгах во Франкфурте, рекордными темпами с октября 2002 г. TechCrunch отмечает, что ранее Apple планировала купить другого своего европейского партнера, производителя чипов Imagination Technologies. Сделка сорвалась из-за неких противоречий между компаниями, и Apple стала работать над графическими чипами самостоятельно.

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