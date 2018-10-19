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Uber запустит новый сервис перед IPO

Uber перед запланированным на следующий год первичным размещением акций (IPO) запускает новый сервис под названием Uber Works, связанный с подбором рабочей силы, сообщает Financial Times.

Компания планирует использовать свою модель «по требованию» (on-demand), позволяя находить рабочую силу пользователям, которым надо, например, провести мероприятие или подобрать работников для исполнения корпоративных функций. Речь идет, в частности, о поиске официантов и охранников.

Как пишет FT, Uber Works должен помочь «убедить потенциальных инвесторов перед IPO, что Uber — это больше, чем транспортный сервис».

Проект разрабатывается в течение нескольких месяцев в Чикаго и тестировался в Лос-Анджелесе, говорят источники газеты, знакомые с ситуацией.

Когда Uber Works будет запущен, неизвестно, однако компания уже начала набор персонала. Согласно объявлениям о работе, кандидаты должны проявлять «большой интерес к бизнесу в области рынка труда по модели on-demand» и быть готовыми «всегда оставаться на связи, когда сервис загружен (часто по ночам, выходным и праздникам)».

О том, что Uber готовит первичное размещение, сообщалось еще в 2015 г. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи сообщал, что компания планирует провести IPO во второй половине 2019 г.