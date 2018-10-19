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Акции «Яндекса» подешевели на 10% на новостях о возможной сделке со Сбербанком

Акции «Яндекса» на открытии торгов на Московской бирже подешевели на 10% до 2011,5 руб. за бумагу на новостях о возможной сделке со Сбербанком. Последний раз стоимость обыкновенных акций «Яндекса» была на таком уровне в апреле.

Акции компании на закрытие торгов на NASDAQ в четверг подешевели на 17,8% до $29,49 за бумагу. Капитализация компании снизилась до $9,66 млрд.

Акции «Яндекса» начали дешеветь в 18:20 мск — после того, как «Ведомости» и The Bell со ссылкой на источники сообщили о возможной покупке Сбербанком минимум 30% «Яндекса». В результате сделки госбанк может стать крупным акционером компании. По информации источников «Ведомостей», Сбербанк — не единственный претендент на «Яндекс».

В пресс-службе Сбербанка в четверг вечером опровергли информацию о возможной сделке. «Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением», — заявили в пресс-службе Сбербанка. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев, назвав информацию о сделке слухами.

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