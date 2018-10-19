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Акции «Яндекса» подешевели на 10% на новостях о возможной сделке со Сбербанком

Ведомости
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Акции «Яндекса» на открытии торгов на Московской бирже подешевели на 10% до 2011,5 руб. за бумагу на новостях о возможной сделке со Сбербанком. Последний раз стоимость обыкновенных акций «Яндекса» была на таком уровне в апреле.

Акции компании на закрытие торгов на NASDAQ в четверг подешевели на 17,8% до $29,49 за бумагу. Капитализация компании снизилась до $9,66 млрд.

Акции «Яндекса» начали дешеветь в 18:20 мск — после того, как «Ведомости» и The Bell со ссылкой на источники сообщили о возможной покупке Сбербанком минимум 30% «Яндекса». В результате сделки госбанк может стать крупным акционером компании. По информации источников «Ведомостей», Сбербанк — не единственный претендент на «Яндекс».

В пресс-службе Сбербанка в четверг вечером опровергли информацию о возможной сделке. «Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением», — заявили в пресс-службе Сбербанка. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев, назвав информацию о сделке слухами.

Как Медведев и Волож тестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»

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Политика
Новости

Вертолет после взлета упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan

Ведомости
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Несколько человек получили ранения в результате падения вертолета MH-60 Seahawk на полетную палубу авианосца USS Ronald Reagan в Филиппинском море, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление ВМС США.

В нем отмечается, что падение вертолета произошло вскоре после взлета. Для установления причины происшедшего проводится расследование.

«Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и обследуются медицинским персоналом авианосца Ronald Reagan», — отметили американские ВМС, добавив, что некоторых из них эвакуируют на берег, но ранения не представляют угрозы их жизни.

Авианосец Ronald Reagan

Ни о количестве людей, которые пострадали в результате крушения вертолета, ни о возможном ущербе вертолету в заявлении не сообщается. В нем уточняется только, что вертолет «остается полностью способным к выполнению задач и продолжает полетные операции».

Авианосец выполнял в Филиппинском море «рутинные операции», отмечается в заявлении ВМС.

Ronald Reagan — девятый корабль типа Nimitz. Он был заложен в 1998 г., спущен на воду в 2001 г., а в 2003 г. — введен в состав флота. Авианосцы этого типа — самые большие военные корабли в мире.

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Авто
Новости

В США начались продажи бюджетной версии Tesla Model 3

Ведомости
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В США начались продажи более дешевой версии электромобиля Tesla Model 3. Стоимость автомобиля снижена за счет установки менее мощного аккумулятора (зарядки хватает на 418 км), пишет Bloomberg. Цена на новую версию Model 3 составляет $35 000, что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla. После вычета налоговых льгот и «с учетом экономии топлива» стоимость электромобиля опустится приблизительно до $31 000. Об этом основатель и гендиректор концерна Илон Маск написал в Twitter.

Сейчас, согласно информации, размещенной на сайте Tesla, минимальная цена Model 3 со всеми возможными льготами составляет $33 200.

В мае Маск написал в Twitter, что производство Model 3 стоимостью ниже $35 000 может разорить компанию. Для того чтобы получать прибыль при такой низкой цене на электромобиль, Tesla нужно будет выпускать по 5000 машин в неделю. Массовое производство Model 3 началось в июле 2017 г. Владельцем первого сошедшего с конвейера электромобиля этой модели стал сам Маск. В августе того же года Tesla планировала выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре — около 1500. К концу 2017 г. производство должно было достигнуть 5000 машин в неделю, однако этого не произошло.

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Технологии
Новости

Uber запустит новый сервис перед IPO

Ведомости
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Uber перед запланированным на следующий год первичным размещением акций (IPO) запускает новый сервис под названием Uber Works, связанный с подбором рабочей силы, сообщает Financial Times.

Компания планирует использовать свою модель «по требованию» (on-demand), позволяя находить рабочую силу пользователям, которым надо, например, провести мероприятие или подобрать работников для исполнения корпоративных функций. Речь идет, в частности, о поиске официантов и охранников.

Как пишет FT, Uber Works должен помочь «убедить потенциальных инвесторов перед IPO, что Uber — это больше, чем транспортный сервис».

Проект разрабатывается в течение нескольких месяцев в Чикаго и тестировался в Лос-Анджелесе, говорят источники газеты, знакомые с ситуацией.

Когда Uber Works будет запущен, неизвестно, однако компания уже начала набор персонала. Согласно объявлениям о работе, кандидаты должны проявлять «большой интерес к бизнесу в области рынка труда по модели on-demand» и быть готовыми «всегда оставаться на связи, когда сервис загружен (часто по ночам, выходным и праздникам)».

О том, что Uber готовит первичное размещение, сообщалось еще в 2015 г. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи сообщал, что компания планирует провести IPO во второй половине 2019 г.

Политика
Новости

Ищенко прокомментировал возможность отказа от участия в выборах губернатора Приморья

Ведомости
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Участвовавший в выборах губернатора Приморья коммунист Андрей Ищенко опроверг информацию о том, что он получил предложение занять высокий пост в обмен на отказ от участия в новых выборах, передает РИА «Новости».

«Лично мне пока ничего не поступало. Из руководства партии никто (мне не сообщал такого). Это сейчас вброс какой-то в интернет пошел», — сказал Ищенко, добавив, что он сейчас находится в Москве для участия в пленуме ЦК КПРФ. По словам Ищенко, вопрос о его участии в губернаторских выборах решится «сегодня-завтра».

Руководитель предвыборного штаба врио губернатора Приморья Олега Кожемяко Антон Волошко ранее заявлял, что его команда не делала каких-либо предложений Ищенко.

О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в новых выборах 16 декабря, «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко. По словам последнего, Ищенко будет назначен на высокий пост, если Кожемяко выиграет выборы. «Кожемяко – это кандидат от президента, противостоять такой воле коммунисты не могут», – сказал «Ведомостям» человек, близкий к администрации. На данный момент решение еще не принято, отметили источники.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». Об этом говорится в сообщении регулятора. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. «Риал-кредит» неоднократно нарушал в течение года требования статьи №7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Риал-кредит» был основан в 2002 г. Банк предоставлял услуги корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса. Основными направлениями деятельности были расчетно-кассовое обслуживание и кредитование юридических лиц, работа на рынке ценных бумаг.

Согласно отчетности кредитной организации по РСБУ за 2017 г., бенефициарами банка являются председатель совета директоров Михаил Матвеев (28,17%), члены совета директоров Михаил Топорков (19,33%), Виталий Немеро (19,00%), а также Борис Козьмин (13,33%), Андрей Ивлиев (9,67%), Сергей Нихаев (9,50%), Виталий Цокур (1,00%).

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 г. банк занимал 417 место в российской банковской системе. «Риал-кредит» не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

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Недвижимость
Новости

Raven Russia отказалась от покупки сети торговых центров в России

Ведомости
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Британская инвестиционная компания Raven Russia отказалась покупать принадлежащую австрийскому фонду Atrium Europian Real Estate (AERE) сеть торговых центров «Парк хаус», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех брокеров коммерческой недвижимости.

По информации источников, продавца не устроила предложенная цена. Raven Russia не прокомментировала данную информацию. Представитель австрийского фонда Ричард Сандерленд сообщил, что компания удовлетворена работой российских активов. Однако возможность продажи сети в России в долгосрочной перспективе не исключена, уточнил он.

Австрийский фонд владеет 34 торговыми центрами общей площадью более 900 000 кв. м в Польше, Чехии, Словакии и России. Стоимость этих объектов оценивается в 2,5 млрд евро, отмечает «Коммерсантъ». В России AERE принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь — 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти. По данным отчетности AERE за первое полугодие текущего года, стоимость российских активов оценивается в 300 млн евро.

Летом 2017 г. «Ведомости» писали, что AERE выставила на продажу российский портфель «Парк хаус». Raven Russia заинтересовалась объектами. В России британская компания является крупным владельцем складской недвижимости. В собственности у Raven Russia 15 действующих логопарков класса А общей площадью 1,8 млн кв. м. В этом году Raven Property Group купила площади в индустриальном парке «Север» на Ленинградском шоссе Московской области. По данный Knight Frank, стоимость сделки оценивается в 7 млрд руб.

Продажа объектов «Парк хаус» может стать самой большой сделкой на рынке торговой недвижимости, считает «Коммерсантъ». На данный момент крупнейшей в 2018 г. сделкой является покупка сетью «Леруа Мерлен» 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд руб., сообщил директор финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович.

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Бизнес
Новости

Китай попросил ВТО разобраться со спором с США о пошлинах

Ведомости
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Китай обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой создать третейскую группу, чтобы определить законность введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В сообщении министерства говорится, что решение США изменить тарифы на импортную сталь и алюминий в марте этого года было актом протекционизма, что серьезно подорвало правила международной торговли. Ведомство подчеркивает, что консультации с США в рамках механизма урегулирования споров ВТО не смогли решить волнующие Китай проблемы. Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, запрос на учреждение третейской группы подается после стадии двухсторонних консультаций в том случае, если стороны не смогли достичь договоренностей без участия арбитров. В связи с этим Китай обратился с просьбой создать третейскую группу.

США 23 марта ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий. Они касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины.

Ранее с просьбой к ВТО создать третейскую группу обратилась Россия. Кроме того, в ВТО эти пошлины сейчас оспаривают Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция.

Экономика
Новости

Рост ВВП Китая замедлился из-за торговой войны с США

Ведомости
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ВВП Китая в III квартале вырос на 6,5%, следует из данных статистического бюро КНР. Таким образом, темпы роста ВВП страны замедлились до минимума с I квартала 2009 г. – разгара мирового финансового кризиса, пишет Reuters. Аналитики, опрошенные Reuters и Bloomberg, ожидали, что темпы роста экономики КНР составят 6,6% в III квартале.

На квартальных показателях, в частности, сказалась торговая война с США и многолетняя кампания по борьбе с долговыми рисками, пишет Reuters.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global предупредило, что Китай может столкнуться с «долговым айсбергом» и «титаническими» кредитными рисками. По оценкам агентства, размер внебалансовых долгов китайских муниципалитетов может достигать 30–40 трлн юаней ($4,5–6 трлн) из-за их инвестиций в инфраструктурные проекты. По оценкам агентства Moody’s, долг финансовых организаций муниципалитетов на конец августа превышал $8,5 трлн.

Кроме того, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд. Из-за обостряющегося торгового конфликта Китай обложил пошлинами почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай «полностью остановились».

Экономика
Новости

Минфин повысил прогноз профицита бюджета в 4,4 раза в 2018 году

Ведомости
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Министерство финансов России повысило прогноз профицита бюджета по итогам 2018 г. в 4,4 раза, следует из проекта поправок на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки вносятся в закон «О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» от 5 декабря 2017 г. В новых поправках Минфин прогнозирует профицит федерального бюджета в 2,139 трлн руб., тогда как в действующем законе на 2018 г. заложен профицит в размере 481,741 млрд руб.

В поправках Минфин также предлагает утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2018 г., исходя из прогнозируемого объема ВВП в 101,16 трлн руб. (в действующем законе – 98,234 трлн руб.) и уровня инфляции, не превышающего 3,4% (2,8% в законе). Кроме того, поправки предполагают рост доходов бюджета до 18,94 трлн руб., расходов — до 16,8 трлн руб. В действующем законе доходы определены в размере 17,07 трлн руб., расходы – в 16,59 трлн руб.

Последний раз российский бюджет был профицитным в 2011 г. – доходы превысили расходы на 0,8% ВВП, или 428 млрд руб. Затем дефицит бюджета последовательно увеличивался, достигнув максимального значения в 2016 г. – 3,5% ВВП (2,97 трлн руб.). По итогам 2017 г., согласно оценке Минэкономразвития, дефицит сократился до 1,5% ВВП (Минфин ранее оценивал дефицит в 1,6% ВВП, или 1,5 трлн руб.).

Политика
Новости

Пентагон усомнился в словах Путина о 700 заложниках в Сирии

Ведомости
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Пентагон усомнился в словах президента России Владимира Путина о захваченных в Сирии 700 заложниках, передает Reuters. Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на левом берегу Евфрата, который находится под патронатом США, остались боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). По словам Путина, боевики ИГ взяли в заложники около 130 семей – примерно 700 человек.

«Хотя мы подтверждаем, что на прошлой неделе неподалеку (от Дейр-эз-Зор) произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, и мы скептически относимся к его точности», – заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Путин, выступая на заседании, также заявил, что боевики выдвинули требования и предупредили, что если они не будут исполнены, то каждый день будут расстреляны десять человек. «Позавчера расстреляли десять человек, казнили», — отметил Путин. По его словам, среди заложников в лагере есть американцы и европейцы.

Робертсон, в свою очередь, заявил, что Пентагон не осведомлен «о каких-либо гражданах США, находящихся в этом лагере».

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Востсибтранскомбанка

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию у иркутского «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка» (Востсибтранскомбанка), говорится в сообщении регулятора. По данным на 1 октября, банк занимал 305-е место по величине активов в российской банковской системе.

Проблемы в деятельности банка возникли из-за незначительного запаса капитала и фактического отсутствия источников для его пополнения, указывает ЦБ. В связи с этим банк проводил «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки. Также Востсибтранскомбанк проводил «фиктивные» операции, чтобы скрыть значительную недостачу денег в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн руб., отмечается в сообщении. Формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98%, нормативы достаточности собственных средств банка снизились «до критических значений».

ЦБ напоминает, что в течение последнего года 9 раз применял меры надзорного воздействия в отношении Востсибтранскомбанка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, указывает Банк России. В связи с неисполнением банком законов и актов ЦБ было принято решение отозвать у него лицензию на осуществление банковских операций.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Востсибтранскомбанк является участником системы страхования вкладов. По закону, для вкладчиков банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

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