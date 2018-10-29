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К «Первому каналу» подан иск из-за «Ждуна»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского ООО «Си ди лэнд контакт» к «Первому каналу» о взыскании 3 млн руб. Этому московскому ООО принадлежат права на произведение с условным наименованием «Ждун».

Иск поступил в арбитражный суд 24 октября и пока не принят к производству. Рассматривать дело будет судья Екатерина Титова, специализирующаяся на спорах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

Компания CD Land в прошлом году выкупила исключительные права на «Ждуна» в России и СНГ у автора – голландского скульптора Маргарет ван Брифорт. Произведение представляет собой существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с человеческими руками, символизирующее бесконечное терпение. «Ждун» получил огромную популярность как мем в России в начале 2017 г.

В августе арбитраж Москвы взыскал в пользу правообладателя 8,6 млн руб. компенсации с оператора «Мегафон». Суд установил, что ответчик использовал изображение «Ждуна» на своем сайте в рекламе личного кабинета. «Мегафон» обжаловал решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, заседание назначено на 13 ноября.

На сайте Арбитражного суда Москвы зарегистрированы десятки исков «Си ди лэнд контакта», в основном к частным лицам. Однако в списке есть и «Почта России» с иском на 50 000 руб. В 2017 г. правообладатель подавал иски на 7 млн руб. к футбольному клубу «Спартак» и интернет-ритейлеру «Озон» за игрушку в виде «Ждуна» в форме команды.

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