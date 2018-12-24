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ФАС не получала от операторов информацию о повышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала от операторов связи информацию о повышении стоимости услуг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина. По его словам, если действия компаний нарушают закон о защите конкуренции, то служба примет меры.

«ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг размера тарифов операторов связи. Информация о повышении стоимости тарифных планов от операторов связи в ФАС России не поступала», – сказал Голомолзин.

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 предупредили абонентов о повышении стоимости услуг, написал на прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов операторов. В частности, «Вымпелком» и «Мегафон» разослали sms-сообщения, в которых говорится об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января, новосибирский филиал Tele2 сообщил о росте тарифов на своем сайте.

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