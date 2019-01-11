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Акционеры Google подали в суд на совет директоров компании

Акционеры Alphabet Inc. (материнская компания Google) подали иск против совета директоров из-за того, что они одобрили выплату при увольнении в размере $90 млн одному из создателей операционной системы Android Энди Рубину. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы считают, что совет директоров не справился со своими обязанностями, одобряя большие выплаты и не разглашая детали увольнения, отмечает агентство. По данным издания, жалоба направлена против топ-менеджеров компании и членов совета, включая соучредителей Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Рубину позволили спокойно уйти в отставку, хотя внутреннее расследование показало, что обвинения в сексуальных домогательствах с его стороны заслуживают доверия, цитирует Bloomberg один из исков. В нем же указано, что во время работы в Google Рубин платил деньги женщинам за то, чтобы они «принадлежали ему». Поведение Рубина и других руководителей было отвратительным, незаконным, безнравственным, унижающим достоинство женщин, оно противоречит всем принципам, которые Google соблюдает, как утверждает, также говорится в одной из жалоб.

Рубин – один из создатель операционной системы Android. Он управлял мобильным подразделением Google в течение нескольких лет, но уволился в 2014 г. Осенью The New York Times сообщила, что при увольнении ему выплатили 90 млн, хотя один из сотрудников обвинил его в сексуальных домогательствах. По данным газеты, такое выходное пособие совет директоров одобрил после начала расследования в отношении Рубина.

После выхода публикации The New York Times тысячи сотрудников Google по всему миру устроили акции протеста. Google сообщала, что за последние два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Среди них было 13 топ-менеджеров компании . «Никто из этих людей не получил выходного пакета», говорилось в письме Google.

Тысячи сотрудников Google устроили акции протеста по всему миру