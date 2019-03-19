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Ксения Собчак впервые рассказала о долгах по зарплате в журнале L'Officiel

Журналистка и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила о том, что у издателя L'Officiel, где она была главным редактором до конца прошлого года, есть долги перед ней по заработной плате. «Прочитала что L'Officiel «перезапускается» в апреле. Что в реальности значит «мы просто пропустили номера с ноябрь по лето чтобы не платить». Очень бы хотелось погашения долгов по зарплате в связи с этим перезапуском», — написала Собчак в своем Telegram-канале (пунктуация сохранена).

L'Officiel – французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 г. Собчак возглавила российский L'Officiel в 2014 г., когда права на издание журнала купил бизнесмен и один из спонсоров ее будущей президентской кампании Александр Федотов (ранее владел российской версией Forbes, но в прошлом году продал журнал из-за финансовых проблем).

«На протяжении всех семи лет, которые я работала у Федотова, он задерживал мне заработную плату, — сказала Собчак "Ведомостям". — К моменту моего ухода из журнала накопилась уже приличная сумма долга, по меркам глянцевых изданий». Сколько именно холдинг ACMG задолжал Собчак, она не раскрывает. «Но о каком перезапуске журнала может идти речь, если компания должна очень большому числу людей?» — негодует Собчак.

Заработную плату систематически задерживали практически всем сотрудникам издания и холдинга, это сильно демотивировало всю команду, рассказала Собчак. Но сам Федотов нерегулярные выплаты объяснял своим «ноу-хау», которое заключалось в том, что так сотрудники якобы лучше привязываются к коллективу и компании, говорит она. После увольнения практически никому из сотрудников не удавалось добиться полной выплаты заработной платы: Федотов предлагал погасить лишь часть долга в ходе мирового соглашения, если сотрудник отказывался, долг не выплачивался совсем, рассказывает она. Будет ли Собчак пробовать вернуть долги у Федотова в суде, пока не понятно, говорит она.

Федотов в 2014 г. приобрел права на выпуск журнала L'Officiel у бизнесмена Владимира Помукчинского. Впрочем в 2018 г. эта сделка была аннулирована судом. Помукчинскому удалось доказать, что Федотов обманом завладел правами на журнал: при совершении сделки Федотов обещал выплатить 1,5 млн евро, но не стал этого делать, оформив журнал на номинального владельца. Решение в пользу Помукчинского Арбитражный суд Москвы принял летом 2018 г., а в сентябре апелляцию Федотова отклонил девятый апелляционный арбитраж.

О том, что сотрудникам издательства ACMG (принадлежит Федотову, в ИД кроме L'Officiel входят журналы Numero, GEO, Golf Digest, SNC и т.д.), задерживают заработные платы, рассказывали «Ведомостям» несколько сотрудников издательского дома. По словам одного из собеседников «Ведомостей», генеральный директор Ольга Бурма, которая отвечала за выплаты, объясняла ситуацию отсутствием денег. «Сначала обещали выплаты, потом намекнули на то, что денег не будет, а после перестали отвечать на письма и звонки», — сказал источник, близкий к журналу. Работу внештатных сотрудников и фрилансеров: продюсеров, фотографов, моделей и других подрядчиков так и не оплатили, говорит собеседник «Ведомостей», хотя их коммерческие проекты были опубликованы в журнале.

Собчак написала о том, что ей должны заработную плату после того, как в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что журнал L'Officiel будет перезапущен. Но немного непонятно, как Федотов будет это делать, учитывая, что на данный момент у него нет лицензии на выпуск журнала, ни регистрации СМИ, сказал «Ведомостям» Помукчинский.