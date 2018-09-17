Апелляционный суд поддержал решение вернуть долю в L'Officiel бывшему владельцу

L’Officiel – французский журнал для женщин, в России издается с 1998 г. Евгений Разумный / Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил оставить без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы признать продажу 80% ООО «Лез эдисьон жалю Рюсси», издающего L’Officiel в России, недействительной и вернуть долю миноритарному акционеру компании Владимиру Помукчинскому, говорится в картотеке арбитражных дел.

Помукчинский подтвердил это «Ведомостям», отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель ACMG, куда входит журнал, от комментариев отказался, не уточнив, планирует ли компания подавать кассационную жалобу.

Арбитражный суд г. Москвы постановил признать продажу доли Помукчинского недействительной еще 6 июня. По данным «СПАРК-Интерфакса», Ольга Бурма владеет 80% ООО «Лез эдисьон жалю Рюсси», у Помукчинского – 10%, еще 10% – у французской Les Editions Jalou (владелец бренда L’Officiel).

L’Officiel – французский журнал для женщин, в России издается с 1998 г. Прежде Помукчинский самостоятельно издавал L’Officiel и владел 100% ООО «Лез эдисьон жалю Рюсси». 13 июня кандидат в президенты на выборах 2018 г. Ксения Собчак вернулась на пост главного редактора L'Officiel. Она сказала, что «очень рада» вернуться в команду и будет «развивать этот, несомненно, уважаемый международный бренд в ряде новых направлений» помимо печатного журнала.

Летом 2014 г. он решил продать 80% этого ООО Бурме. В иске, с фрагментами которого ознакомились «Ведомости», Помукчинский сообщает, что Бурма – номинальный владелец ООО, а настоящий – основатель издательского дома ACMG Александр Федотов. На сайте ACMG указано, что ИД издает журнал L’Officiel.

При совершении сделки в 2014 г. Федотов обещал Помукчинскому выплатить 1,5 млн евро, но просил оформить ее на Бурму, рассказывал «Ведомостям» представитель Помукчинскго. Стороны решили указать в договоре номинальную цену актива, 40 000 руб., остальное Федотов обещал заплатить позднее, утверждал представитель Помукчинского. Условия сделки партнеры описали в протоколе о намерениях: это предложил Федотов, а Помукчинский согласился, утверждал представитель истца, но 1,5 млн евро Федотов не уплатил. «Мы довольны решением суда, судья Иван Худобко детально разобрал все спорные вопросы в поведении Федотова и Бурмы при оплате доли», – заявил адвокат Помукчинского Дмитрий Ильчаков.

В декабре 2015 г. Помукчинский уже пытался признать договор о продаже доли L’Officiel притворным и требовал выплатить ему 1,5 млн евро. Но, по мнению судьи, истец не доказал притворность сделки. Во время предыдущих судебных споров представители Федотова говорили, что после совершения сделки он потерял интерес к журналу, а Бурма и номинальный, и фактический владелец доли, заметил представитель Помукчинского. Юрист Помукчинского настаивал, что сделка была совершена в интересах Федотова, который несколько лет позиционировал себя как владелец журнала. Сам Федотов в конце августа продал журнал Forbes (также входил в издательский дом ACMG) бизнесмену Магомеду Мусаеву.