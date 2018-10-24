L'Officiel вернулся прежнему владельцу

В холдинге Александра Федотова стало на один журнал меньше

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L’Officiel издается в России с 1998 г. Денис Гришкин / Ведомости

Доля бизнесмена Владимира Помукчинского в L’Officiel увеличилось до 90%, прежде ему принадлежали 10%, по данным «СПАРК-Интерфакс». Оставшиеся 10% принадлежат французской компании Les Editions Jalou (владелец бренда L’Officiel). Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ 23 октября. Помукчинский аподтвердил «Ведомостям» произошедшие изменения в структуре собственников издания, но от дальнейших комментариев отказался.

В июне Помукчинский выиграл иск у другой совледелицы журнала Ольги Бурмы. Суд постановил признать недействительной сделку и вернуть 80% журнала Помукчинскому.