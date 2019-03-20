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«Батенька, да вы трансформер» обжаловал блокировку статьи о наркотиках

Сайт «Батенька, да вы трансформер» подал в Таганский районный суд Москвы иск с просьбой признать незаконными решения МВД и Роскомнадзора о блокировке статьи «Героин – собственность модели». Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. На момент публикации в картотеке суда иска не было.

В конце прошлого года на сайте «Батенька, да вы трансформер» появился материал «Героин – собственность модели», в которой рассказывается об Анне Глазовой, употребляющей героин на протяжении десяти лет. По требованию Роскомнадзора МВД проверило эту статью и приняло решение о ее блокировке. Материал содержит контент, «направленный на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики», говорила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Батенька, да вы трансформер» удалил статью.

Роскомнадзор на основании решения МВД включил страницу со статьей в реестр запрещенной информации, потому что она якобы содержит сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, местах приобретения таких средств и др., отмечает Чиков. По его словам, «Батенька, да вы трансформер» утверждает, что в тексте подобная информация не содержится.

В январе Глазову задержала полиция по подозрению в хранении наркотиков, позже ее арестовали на два месяца, в СИЗО она пыталась покончить с собой, рассказывал «МБХ медиа» ее адвокат Никита Таранищенко. В середине марта автор материала «Героин – собственность модели» Нина Абросимова сообщила в Facebook об увольнении из «Батенька, да вы трансформер»: «Решила, что так будет правильнее».

Кого блокирует Роскомнадзор