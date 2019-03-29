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Кремль не будет вмешиваться в процедуру передачи операторам частот для 5G

Решением вопроса о передаче операторам частот для 5G будет заниматься правительство, в частности Минкомсвязи и Минобороны, это не прерогатива президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минобороны отказалось передать операторам связи частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц). По мнению ведомства, не стоит торопиться использовать диапазоны, не упомянутые в прошлогоднем решении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ; речь идет о диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц). Такой отзыв министерство дало на проект концепции развития и создания сетей 5G в России. «Ведомости» ознакомились с частью документа.

Комментируя позицию Минобороны, один из источников «Ведомостей» объяснил, что одобренные ГКРЧ частоты для массового использования не годятся: под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц подходит лишь для локального покрытия. А диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого есть оборудование, занят связью военного назначения – без конверсии (передачи права на их использование) не обойтись, добавил федеральный чиновник.

По оценкам чиновников, массовое внедрение 5G в России начнется в начале следующего десятилетия. В середине февраля Минкомсвязи направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, Федеральную службу безопасности (ФСБ) и ФСО концепцию, предусматривающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G.