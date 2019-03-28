Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Без этого появление в России связи пятого поколения невозможно
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Министр обороны Сергей Шойгу не торопится открывать нужный пятому поколению связи диапазон для коммерческого использования
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц). Такой отзыв министерство дало на проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России. «Ведомости» ознакомились с частью документа, содержание его подтвердили человек, близкий к профильному ведомству, федеральный чиновник и сотрудники двух операторов.
Этот проект Минкомсвязи направило в министерства, в том числе обороны, на согласование в начале марта. Минобороны в отзыве просит не торопиться использовать диапазоны, не упомянутые в прошлогоднем решении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ; речь идет о диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц).
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