МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (МЦУИС) против Туркменистана, увеличив требования с $750 млн до $1,5 млрд, говорится в пресс-релизе оператора. «Общие потери МТС в настоящее время оцениваются в $1,5 млрд. МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения», – отмечается в сообщении компании.
МТС в конце сентября 2017 г. сообщила об уходе с рынка Туркменистана из-за отказа госкомпании «Туркментелеком» предоставлять российскому оператору услуги международной, междугородней и зоновой связи, а также услугу доступа в интернет. В июле прошлого года МТС подала иск в МЦУИС против Туркменистана с требованием выплатить $750 млн. Изначально российский оператор в такую сумму оценил убытки от прекращения деятельности дочерней компании «МТС Туркменистан».
В пресс-службе МТС увеличение суммы искового требования объяснили проведением в конце марта «последней независимой оценки». Дата рассмотрения иска МТС пока не назначена. В марте вице-президент МТС Андрей Смелков говорил, что сейчас МТС в Туркменистане демонтирует оборудование, в ближайшее время оператор планирует приступить к ликвидации дочерней компании.
МТС работала на рынке Туркменистана с 2006 по 2010 г. и фактически была монополистом на рынке мобильной связи в стране. Компания предоставляла услуги связи почти 2,5 млн абонентов, в то время как национальный оператор «Алтын Асыр» обслуживал только 500 000 человек.