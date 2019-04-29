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ФАС получила жалобу на перенос Минкультом премьеры «Мстителей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от гражданина на перенос премьеры фильма «Мстители: Финал», говорится в сообщении регулятора. Она будет рассмотрена в установленные сроки по российскому законодательству, отметила ФАС.

По антимонопольному законодательству жалобы рассматриваются 30 дней. Рассмотрение жалобы может быть продлено на 60 дней, например в случае запроса дополнительной информации.

О том, что в ФАС направлена жалоба на перенос премьеры картины «Мстители: Финал», ранее написал Telegram-канал «Поворот на право», прикрепив к своему сообщению текст жалобы. Автор, в частности, ставит перед регулятором вопрос: «Можно ли расценивать действия Министерства культуры по влиянию на процедуру показа фильмов (перенос/отмена) как действия, нарушающие закон о защите конкуренции?».

«Мстители: Финал» – четвертый фильм о супергероях из вселенной Marvel. В России премьера состоялась 29 апреля. Как рассказывали источники «Ведомостей», прокатчик сперва просил 25 апреля, как и во всем мире, но позднее перенес премьеру без объяснения причин. По словам собеседников, знакомых с решением Минкульта, премьеру перенесли из-за фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» просили перенести премьеру «Мстителей» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля. Но в итоге фильм вышел 29 апреля во всех форматах.

«Мстители: Финал» установил рекорд по предпродажам билетов в России, собрав 24 апреля 130,5 млн руб.

В России уже переносили голливудские премьеры, как правило, чтобы освободить дату для российского фильма. Предыдущую серию «Мстителей» – «Война бесконечности» – перенесли в 2018 г. с 3 на 11 мая, чтобы зрители на майские праздники смотрели российские премьеры «Собибор» и «Танки». Но возник скандал, «Мстители» вернулись на 3 мая, но при условии, что 9 мая кинотеатры покажут только российские фильмы. Фильм тогда собрал рекордную кассу за выходные.