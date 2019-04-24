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«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

Предварительные продажи билетов на фильм «Мстители: Финал» вечером 24 апреля достигли 130,5 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: Война бесконечности», который вышел в прокат в России в мае прошлого года. Предпродажи билетов на этот фильм превысили 122 млн руб.

«Мстители: Финал» – это четвертый фильм о супергероях из вселенной Marvel. В России премьера фильма запланирована на 29 апреля, в мире она состоится 25 апреля.

Крупнейшие сети кинотеатров «Формула кино», «Синема парк», «Каро» и другие ранее направили письмо в Министерство культуры и прокатчику с просьбой разрешить показ фильма в премиальных форматах в России с 25 апреля, одновременно со всем миром. Представитель ведомства ответил, что дату премьеры определяет прокатчик и он не обращался к министерству с просьбой перенести дату премьеры. По информации» Ведомостей», премьеру «Мстителей» в России было решено перенести на 29 апреля, чтобы не мешать показу российского фильма «Миллиард».