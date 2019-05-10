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Сотрудник Mash задержан во время подготовки материала о крушении SSJ-100

Правоохранительные органы задержали сотрудника Mash, который проводил журналистское расследование после крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево». Об этом говорится в Telegram-канале Mash. Имя и должность задержанного не называются.

«Наш бравый сотрудник проводил расследование по трагедии в "Шереметьево". Добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное. Он должен был встретиться с одним из агентов – тут-то его и задержали», – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас задержанный сотрудник находится в изоляторе временного содержания, к нему не допускают адвокатов.

По данным «Интерфакса», задержан продюсер Telegram-канала Mash. Как рассказал агентству источник, знакомый с ходом расследования, задержанный подозревается в попытке получить записи переговоров пилотов аварийного самолета при помощи поддельного запроса от имени Генпрокуратуры. По словам источника, возбуждено уголовное дело о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Иксанов подтвердил «Интерфаксу» возбуждение уголовного дела. Однако Mash опровергает информацию о том, что сотрудник издания использовал поддельные документы для получения информации.

Проект Mash включает в себя сайт и сеть новостных сообществ в социальных сетях, он был запущен в марте 2017 г. У Telegram-канала Mash на момент публикации было более 571 000 подписчиков, в группе издания во «В контакте» – более 1,3 млн участников. Также у Mash есть страницы в Instagram, Twitter и на YouTube.