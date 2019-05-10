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Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.

Как отмечает агентство, размещение акций Uber стало крупнейшим IPO в США с 2014 г. Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 10 мая.

Компания Uber была создана в 2009 г., ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Сейчас услуги сервиса доступны более чем в 600 городах в 65 странах. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

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