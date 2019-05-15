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Жаров рассказал о планах Роскомнадзора создать реестр источников фейкньюс

Роскомнадзор планирует сделать публичным реестр источников и авторов фейковых новостей. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Жаров на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», передает ТАСС. По его словам, реестр будет размещен на сайте Роскомнадзора.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях. По нему фейкньюс признается заведомо недостоверная общественно значимая информация, которая публикуется под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка.

Фейки будут блокироваться во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб.

Против законопроекта выступал Совет по правам человека при президенте (СПЧ). В марте издание Colta опубликовало совместное заявление правозащитников, журналистов и писателей, в котором они выступили против документа. Под текстом поставили подпись правозащитники Лев Рубинштейн и Зоя Светова, журналист Сергей Пархоменко и критик Александр Архангельский.