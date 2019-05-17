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Hewlett Packard Enterprise купит производителя суперкомпьютеров за $1,3 млрд

Hewlett Packard Enterprise (HPE) купит производителя суперкомпьютеров Cray за $1,3 млрд. Инвесторы Cray получат $35 за акцию наличными, указывается в сообщении на сайте компании. Это на 17% выше цены ее последнего закрытия.

Стороны планируют закрыть сделку в 2020 г. Сегодня главным конкурентом HPE в сегменте высокопроизводительных компьютерных систем считается компания IBM. Представитель HPE заявил Reuters, что сделка с Cray позволит компании увеличить присутствие в академической среде, а также поставлять суперкомпьютеры коммерческим клиентам.

Сделка может оказаться крупнейшей в истории HPE за весь период после разделения Hewlett-Packard Company в 2015 г. и по стоимости превзойти покупку в 2017 г. поставщика систем хранения данных Nimble Storage. Тогда HPE заплатила $1,09 млрд.

Cray была основана в 1972 г. Сеймуром Крэем и является одним из ведущих поставщиков суперкомпьютеров с рыночной капитализацией, превышающей $1 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Сиэтле, а ее производственные мощности — в США. Штат насчитывает около 1300 сотрудников. В этом месяце Cray заключила крупнейший в своей истории контракт на $600 млн. Речь идет о разработке суперкомпьютера Frontier для министерства энергетики США. Система с производительностью свыше 1,5 эксафлопс должна быть введена в эксплуатацию в 2021 г.