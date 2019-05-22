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BBC запустит комедийное шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Ведомости
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Телеканал BBC Two запускает ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Передача «Tonight With Vladimir Putin» («Вечер с Владимиром Путиным») сделана в комедийном формате. С помощью технологии захвата движений разработчики создали анимационного персонажа – российского президента, – который будет в реальном времени ходить или сидеть за столом перед живой аудиторией в студии, беря интервью у гостей – также живых людей.

Первыми гостями программы стали Алистер Кэмпбелл, бывший официальный представитель экс-премьера Великобритании Тони Блэра, а также телеведущая Джун Сарпонг.

Роль Путина исполняет Нэтт Тэпли. Он же является автором реплик анимированного российского президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на просьбу «Ведомостей» о комментарии.

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Политика
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Верховная рада отказалась рассматривать поправки Зеленского в закон о выборах

Ведомости
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Верховная рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии первый законопроект президента страны Владимира Зеленского о выборах народных депутатов, сообщает «Интерфакс-Украина». Парламентарии также не стали рассматривать и альтернативный ему законопроект авторства группы депутатов.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо минимум 226 голосов. Однако за включение президентского и депутатского законопроектов проголосовали лишь 92 парламентария. Депутатам также не хватило голосов для включения в повестку президентских поправок в закон Украины «О публичных закупках».

В результате председатель украинского парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента. Следующее заседание Верховной рады состоится 28 мая.

Зеленский выиграл выборы президента на Украине по итогам второго тура 21 апреля. 20 мая он официально вступил в должность президента страны. После этого Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. При этом Зеленский попросил депутатов напоследок принять несколько инициатив, в частности поправки в закон о выборах народных депутатов и в закон Украины «О публичных закупках».

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Экономика
Новости

Госдума во втором чтении одобрила новый механизм финансирования нацпроектов

Ведомости
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который позволяет перераспределять средства на нацпроекты без внесения изменений в закон о бюджете в 2019–2024 гг., следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ также предусматривает распространение этой нормы на комплексный план модернизации инфраструктуры. В будущем может потребоваться корректировка распределения бюджетных средств между проектами плана, отмечается в пояснительной записке.

Ранее законодательство предусматривало, что средства на нацпроекты могут быть перераспределены без поправок в бюджет только в 2019 г. Эта норма была принята в ноябре прошлого года.

Создать механизм перераспределения денег между нацпроектами в октябре предложил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, если реализация каких-то программ тормозится, лучше не замораживать средства, а перебросить.

Политика
Новости

Германия выделит почти $45 млрд на поддержку угледобывающих регионов

Ведомости
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Правительство Германии планирует направить до 40 млрд евро ($44,7 млрд) угледобывающим регионам страны, сообщает Bloomberg. Это один из шагов по трансформации экономики страны и переходу к созданию в регионах технологических центров.

Администрация Ангелы Меркель в феврале объявила о намерении прекратить к 2038 г. использование в стране угля для получения энергии. Добыча в Германии каменного угля завершилась в декабре 2018 г., когда в Рурской области закрылась последняя угольная шахта. Теперь весь каменный уголь импортируется в Германию, на нем работают многие электростанции. Их планируется постепенно переводить на более экологичное топливо.

Это приведет к сужению рынка сбыта российского угля, поскольку одним из основных поставщиков этого топлива в ФРГ является именно Россия. Правящая партия Христианско-демократический союз (ХДС) заявляла, что поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку из-за скорого отказа от использования угля Германии необходимо будет применение российского газа.

При этом бурый уголь в Германии пока добывают: в трех федеральных землях на востоке страны и в одной – на западе. С добычей и переработкой угля связано множество предприятий, для реализации плана Меркель сократить придется около 60 000 рабочих мест.

Выделенные правительством средства должны помочь регионам стать новыми технологичными центрами. Долю возобновляемых источников энергии в электроэнергетике Германии планируется к 2030 г. довести до 65%, для этого будут создавать новые предприятия и внедрять высокотехнологичное производство.

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Бизнес
Новости

Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon

Ведомости
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Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку после нескольких месяцев переговоров, отметил один из собеседников.

Официально о сделке может быть объявлено сегодня. По данным FT, бизнес Avon оценен более чем в $2 млрд. Natura Cosmeticos по итогам сделки получит 76% компании, остальная часть будет принадлежать акционерам Avon, утверждает FT.

Акции Avon взлетели в цене более чем на 20% на предварительных торгах в Нью-Йорке 22 мая. По итогам предыдущей сессии их стоимость составила $3,2, что соответствует капитализации в $1,42 млрд.

Покупка Avon поможет Natura Cosmeticos развиваться на рынках Азии, Европы и Латинской Америки, пишет газета. Бразильская компания приобрела The Body Shop в 2017 г.

В 2016 г. фонд прямых инвестиций Cerberus Capital выкупил 80% бизнеса Avon в Северной Америке за $170 млн. Это подразделение стало отдельной частной компанией, которую в этом году купила корейская LG Household & Health Care. Если сделка между Natura Cosmeticos и Avon состоится, североамериканский бизнес не войдет в соглашение. WSJ отмечает, что бизнес-модель Avon столкнулась с изменившимися привычками покупателей: традиционные продажи «от двери к двери» проиграли онлайн-покупкам, с внедрением которых Avon опоздала.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Финансы
Новости

Госдума приняла закон о налогообложении сделок при санации банков

Ведомости
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Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий налогообложение сделок в рамках санации банков и переуступки кредитов при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), передает «Интерфакс».

В документе предлагается признавать рыночными цены в сделках по переуступке кредитов по исполнению ГОЗ и по уступке банком прав требований в случае санации. То есть эти сделки не будут считать контролируемыми.

Законопроект также вносит в перечень видов доходов, которые не облагаются налогом на прибыль, сумму прекращенных перед уполномоченным банком обязательств исполнителей ГОЗ. Замминистра финансов Илья Трунин пояснял, что, когда один банк передает обязательства другому банку, формально возникают доходы в натуральной форме, их и предлагается не облагать налогом на прибыль.

Закон вступит в силу со дня опубликования. Его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.

Политика
Новости

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

Ведомости
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В Италии произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погиб один человек и десять пострадали – вероятно, это россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в стране.

По его словам, о произошедшем посольство оповестили итальянские власти. По их данным, в целом в автобусе находились 60 человек, предположительно все – граждане России, один из них погиб. Российское дипломатическое представительство проверяет эту информацию.

По данным местного агентства ANSA, автобус перевернулся на трассе Сиена – Флоренция. Агентство, не уточняя национальность пассажиров, подтверждает смерть одного человека.

Corriere della Sera пишет, что в автобусе были не менее 50 российских туристов. По ее информации, погибла женщина, пятнадцать человек получили ранения. Причиной мог стать мокрый после дождя асфальт, отмечает издание: автобус протаранил барьеры у дороги и вылетел в кювет.

Как пишет Il Tempo, погибший – турист из России. По данным издания, всего в автобусе было около 60 человек – это граждане разных стран Восточной Европы. У них был тур по городам искусства, отмечает Il Tempo.

Экономика
Новости

Минфин объяснил ущерб в 80 млрд рублей от передачи «Российского капитала» в Дом.РФ

Ведомости
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Ущерб государству в 80 млрд руб. при передаче банка «Российский капитал» институту развития в жилищной сфере Дом.РФ, о котором сообщила Счетная плата, обусловлен разными подходами к передаче госимущества, сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Моисеев пояснил, что Росимущество получило акции банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по исторической балансовой стоимости. Она была сформирована в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе других кредитных организаций и финансирования завершения строительства объектов обанкротившегося девелопера «СУ-155", отметил Моисеев.

Позже банк был передан в уставный капитал Дом.РФ, но уже по справедливой стоимости по требованию закона об акционерных обществах. «Балансовая стоимость вложений в достройку "СУ-155", например, составляет 33,2 млрд руб., а их справедливая стоимость – ноль», – сказал чиновник. Эти деньги, по его словам, фактически являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов девелопера и «не имеют перспектив возврата».

«Российский капитал» был переименован в Дом.РФ в декабре 2018 г. На его базе теперь создается опорный банк строительного сектора. Ранее Счетная палата оценила потери казны при передаче акций «Российского капитала» в Дом.РФ в 80,5 млрд руб. Аудиторы поясняли, что АСВ «передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 млрд руб., а в Дом.РФ пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд руб., которую определил оценщик.

Недвижимость
Новости

Подконтрольный ВТБ «Галс девелопмент» сменил руководство

Ведомости
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Президент «Галс девелопмента» Сергей Калинин покидает свой пост, рассказали «Ведомостям» двое его знакомых и подтвердил источник, близкий к девелоперу. Вместе с ним из компании, по их словам, могут уйти и другие топ-менеджеры «Галс девелопмента».

По их словам, Калинин принял решение покинуть компанию с 3 июня по личным мотивам. На его место, скорее всего, будет назначен Виктор Адамов, который сейчас является членом совета директоров «Галс девелопмента». Представитель последнего от комментариев отказался. Калинин проработал в «Галс девелопменте» 8 лет, перейдя туда из девелоперской компании KR Properties.

В «Галс девелопменте» произошла смена руководителя, при этом остальные члены команды продолжают работать, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ. «Уход Сергея Калинина носит плановый характер: он связан прежде всего с завершением очередного бизнес-цикла компании. Группа ВТБ полностью удовлетворена результатами работы компании», – уточнил он.

По его словам, сейчас компания приступает к разработке новой стратегии, реализацией которой займется новый президент «Галс девелопмента» – выходец из группы ВТБ. Какие-либо текущие либо планируемые изменения в кадровом составе топ-менеджмента «Галс девелопмента» носят исключительно плановый характер, заверил представитель ВТБ.

Общий объем девелоперских проектов «Галс девелопмента» – около 2 млн кв. м. Основным акционером компании является ВТБ, банку принадлежит 98,1%. В портфель проектов компании входят «Центральный детский магазин на Лубянке», отель «Пекин», бизнес-центры SkyLight и «Даниловский форт», курортный комплекс «Камелия», а также другие объекты коммерческой недвижимости. Также девелопер строит жилье: ЖК «Наследие», кварталы Wine House, «Сады Пекина» и «Театральный дом», МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-сити».

Бизнес
Новости

Доля «Севергрупп» в «Ленте» превысила 70%

Ведомости
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«Севергрупп» Алексея Мордашова увеличила долю в «Ленте» с 59,17 до 70,95%, сообщает ритейлер.

«Севергрупп» выкупает акции «Ленты» в рамках оферты, направленной миноритариям в конце апреля. Предложение должно было действовать до 21 мая. Однако 16 мая доля компании в ритейлере превысила 50%, и программа выкупа бумаг была продлена до 4 июня.

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Глобальная депозитарная расписка ритейлера была оценена в $3,6, акция – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена примерно в $1,75 млрд.

Мордашов ранее заявлял, что намерен сохранить публичный статус «Ленты». По его словам, публичные компании «создают для акционеров наибольшую стоимость».

Финансы
Новости

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Ведомости
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Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов». Соответствующую инициативу она озвучила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что это риск для финансовой системы и для граждан, потому что они могут использоваться иногда в том числе для каких-то мошеннических операций», – сказала она.

По ее словам, в ЦБ сейчас разрабатывают поправки в законодательство, в случае принятия которых выпуск «банкнотоподобных экземпляров» будет запрещен, за него будет установлена ответственность. По ее словам, ЦБ намерен исключить возможность появления на рынке сувенирных денег, которые внешне напоминают настоящие. При этом выпуск банкнот меньшего или большего размера допустимо сохранить.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, в августе 2018 г. неизвестный внес в банкомат на северо-западе города 148 «билетов банка сувениров» номиналом по 5000 руб. каждый, деньги он зачислил на две банковские карты. Несмотря на то что 35 купюр банкомат не принял, в общей сложности злоумышленнику удалось похитить 565 000 руб.

Название банка МВД не называло, но указало адрес: Луков переулок, д. 2, стр. 1. В этом здании размещается Московский кредитный банк. Позднее в пресс-службе Московского кредитного банка заявили, что кредитная организация не понесла ущерба из-за этого инцидента, поскольку служба безопасности банка блокировала операции.

Выбор редактора
Технологии
Новости

YouTube скроет детали о числе подписчиков каналов

Ведомости
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Видеохостинг YouTube с августа поменяет счетчики подписчиков каналов: вместо точного числа будет указываться округленное, говорится в блоге видеосервиса.

Например, при 4227 подписчиках счетчик будет показывать «4,2 тысячи». Если на канал подписаны 51 389 232 человека, счетчик будет показывать «51 млн», пока число подписчиков не достигнет 52 000 000. При этом владельцы каналов будут видеть точное число подписчиков.

«Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для создателей каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев», – говорится в блоге YouTube. Компания пообещала раскрыть больше деталей о нововведении ближе к августу. Видеосервис не объяснил решение изменить счетчик и не прокомментировал, связано ли оно с тем, что блогеры соревнуются друг с другом и испытывают давление из-за резкого роста или снижения числа подписчиков, отмечает The Verge.

С метриками экспериментирует не только видеохостинг: ранее Instagram начал тестировать отключение счетчика лайков под фотографиями. «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – указывала компания. TechCrunch отмечал, что в случае введения функции «скрыть лайки» пользователи и рекламодатели начнут обращать больше внимания на количество подписчиков и комментариев.

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