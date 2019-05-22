BBC запустит комедийное шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Телеканал BBC Two запускает ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Передача «Tonight With Vladimir Putin» («Вечер с Владимиром Путиным») сделана в комедийном формате. С помощью технологии захвата движений разработчики создали анимационного персонажа – российского президента, – который будет в реальном времени ходить или сидеть за столом перед живой аудиторией в студии, беря интервью у гостей – также живых людей.
Первыми гостями программы стали Алистер Кэмпбелл, бывший официальный представитель экс-премьера Великобритании Тони Блэра, а также телеведущая Джун Сарпонг.
Роль Путина исполняет Нэтт Тэпли. Он же является автором реплик анимированного российского президента.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на просьбу «Ведомостей» о комментарии.