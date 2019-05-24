Технологии

Новости

Facebook запустит свою криптовалюту в 2020 году

В I квартале 2020 г. Facebook запустит свою криптовалюту, узнала BBC. Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году. По данным BBC, Facebook летом раскроет детали готовящегося запуска.

Основатель соцсети Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты, сообщает BBC. Прошли переговоры и с Western Union о наиболее дешевых и быстрых способах перевода денег между клиентами, у которых нет банковских счетов.

О создании новой криптовалюты стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным FT, ее курс планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах. Газета со ссылкой на несколько источников написала, что для этого Facebook вел переговоры сразу с несколькими площадками для проведения подобных торгов – DRW, Jump, Coinbase и Gemini. По информации FT, Facebook подписал со всеми участниками переговоров соглашение о неразглашении.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, команда основателя Telegram Павла Дурова сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле она раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.