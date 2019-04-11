Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: Павел Дуров пускает в блокчейн

Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна

Доступ к TON получили несколько команд программистов

Telegram раздал доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.

TON – блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. Под нее Telegram привлек в начале 2018 г. $1,7 млрд. В white paper (описании блокчейн-системы), распространенной среди инвесторов в январе 2018 г., команда обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Пока блокчейн-сети их заменить не могут – слишком медленны: с биткоином проходит 7, а с эфиром – 15 операций в секунду, говорилось в white paper. Работать система будет на криптовалюте Gram. Пользователям Telegram обещан интегрированный с приложениями Telegram криптокошелек, он должен стать самым распространенным в мире.

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