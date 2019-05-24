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Вице-премьер Акимов не увидел рисков для пользователей Huawei в России

Вице-премьер Максим Акимов не увидел рисков для российских пользователей продукции Huawei из-за разрыва сотрудничества китайской технологической компании и американской Google. «Я не думаю, что здесь для пользователей и для потребителей существуют какие-то риски, в том числе и для российских потребителей. Я думаю, что здесь все будет устойчиво», – передает ТАСС.

По мнению Акимова, разрыв отношений Google и Huawei могут стать проявлением «технологической войны между США и государствами ядра западного мира с Китаем», который стремительно наращивает свое технологическое могущество. По его мнению, сложные отношения между двумя странами могут негативно сказаться на темпах мирового экономического роста и российской экономике.

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американское ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

Материнская компания Google – Alphabet Inc. – приостановила сотрудничество с Huawei, выполняя предписания американского правительства. Ее примеру последовали и другие крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Cотрудничество с китайской компанией может прекратить и Microsoft, писал Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.