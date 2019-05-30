«Союзмультфильм» отстоял право на изображение персонажей «Маугли»
Киностудия «Союзмультфильм» получила исключительное право на изображения персонажей мультфильма «Маугли», передает «РИА Новости» со ссылкой на PR-директора киностудии Анну Усачеву. Соответствующее решение принял суд по интеллектуальным правам по итогам многолетнего разбирательства.
В 2014 г. издательство «Самовар» выпустило книгу «Маугли», иллюстрированную образами персонажей мультфильма. Из-за этого в суд обратилось издательство «АСТ», которое ранее законным путем получило права на персонажей у киностудии «Союзмультфильм».
Судебные коллегии разных инстанций в течение нескольких лет принимали позицию то одного, то другого издательства. Суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, вставшего на сторону издательства «АСТ». По словам Усачевой, итоговое решение утверждает права «Союзмультфильма» и принципиально важно для киностудии, поскольку она выплачивает вознаграждения авторам мультфильмов и создателям персонажей. В киностудии надеются, что принятое судом решение подтолкнет других участников рынка к заключению лицензионных договоров и соблюдению прав авторов.