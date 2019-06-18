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«Яндекс» начал тестировать партнерский сервис с лайфстайл-контентом

«Яндекс» тестирует сервис «Яндекс.Зеркало», который в формате ленты новостей выдает новости от партнеров интернет-компании. Первым сервис обнаружило издание VC.

Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям»,что компания тестирует новый сервис. «Яндекс» постоянно проводит эксперименты, и «Яндекс.зеркало» – один из таких экспериментов. Это партнерский проект с лайфстайл-тематикой и с различными форматами контента (статьи партнерских изданий, фотогалереи и видео)», – рассказал он.

В сервисе возможно размещать только материалы партнеров «Яндекса», например СМИ: «РБК стиль», Forbes, Naked science, Men’s Health, Grazia, Esquire, пояснил представитель «Яндекса». Также компания сотрудничает с блогерами, которые предоставляют видеоконтент, говорит он.

Зарабатывает сервис на рекламе, но как компании делят доходы, представитель Яндекса» не ответил.

Прежде у «Яндекса» не было подобных тематических сервисов. «Идея в том, чтобы сделать тематический сервис про лайфстайл, чтобы люди, которым интересна эта тема, могли всю информацию получить в одном месте в персонализированной ленте», – поясняет представитель «Яндекса».

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