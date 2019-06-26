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NYT: американские компании торгуют с Huawei вопреки запрету властей

Американские производители микросхем продолжают сотрудничать с Huawei и продавать ей продукцию на миллионы долларов, несмотря на введенный администрацией президента США Дональда Трампа запрет, пишет газета The New York Times со ссылкой на четырех источников, осведомленных о продажах. Как отмечает издание, лидеры отрасли, в том числе Intel и Micron, нашли способы обойти положение о маркировке товаров американского производства.

Товары, произведенные американскими компаниями за границей, не всегда считаются американскими, отмечает издание. По информации источников, продаваемые компоненты Huawei начала получать около трех недель назад. В Intel и Micron не стали комментировать данную информацию.

На данный момент запрет на поставку компонентов для будущих продуктов Huawei уже действует, однако до середины августа американские компании еще могут продавать китайской корпорации технологии, поддерживающие работу уже выпущенных продуктов Huawei.

Трамп 16 мая подписал указ, запрещающий американским телекоммуникационным компаниям покупать оборудование, представляющее угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее дочерних подразделений в черный список компаний, с которыми торговля технологиями и комплектующими происходит только по специальной лицензии. Позже, через пять дней американское ведомство разрешило Huawei работать в США по временной лицензии. Ранее Вашингтон обвинилHuawei в сборе данных пользователей в интересах китайских властей.